Amberg-Sulzbach ist eingeschneit. Also beste Voraussetzungen für Spaß auf Skiern, Schlitten und Snowboards. Die AZ hat zusammengestellt, auf welchen Liften und Loipen das zurzeit möglich ist.

Amberg-Sulzbach. Die Angaben sind vom Dienstag, 17. Januar. Es empfiehlt sich, den aktuellen Stand unter den angegebenen Telefonnummern zu erfragen.SkilifteFreudenberg: Der Lift auf dem Johannisberg mit einer 600 Meter langen Piste und zwei Abfahrten ist seit dem 15. Januar geöffnet - montags bis freitags von 14 bis 18 Uhr, an Sams-, Sonn- und Feiertagen von 10 bis 18 Uhr. Außerdem sind am Dienstag und Donnerstag von 18 bis 21 Uhr Nachtfahrten möglich. Infonummer: 0 96 27/223.Auerbach: Der Skilift in Ortlesbrunn auf dem 300 Meter langen Hang ist von Montag bis Donnerstag von 16 bis 20 Uhr, Freitag ab 15 Uhr und am Wochenende sowie an Feiertagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Infonummer: 0 96 43/24 43.Schnaittenbach: Seit dem 16. Januar ist der Skilift Sitzambuch geöffnet. Er bietet eine Abfahrt von rund 700 Metern. Der Lift ist montags bis freitags von 13 bis 17 Uhr in Betrieb. An Sams-, Sonn- und Feiertagen ist er ab 9 Uhr offen. Infonummer: 0 96 04/90 91 90.Der Skilift in Mertenberg ist montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr geöffnet, am Wochenende und an Feiertagen ab 9 Uhr. Während der Schulferien ist der Lift ebenfalls ab 9 Uhr in Betrieb. Infonummer: 09604/90 91 98.Etzelwang: Der Brennberglift öffnet am Donnerstag, 19. Januar, wieder. Der 500 Meter lange Lift bedient drei Abfahrten: die leichte Familienabfahrt (600 Meter), die Steilabfahrt (500 Meter) und die Tourenabfahrt (650 Meter). Geöffnet ist werktags von 14 bis 17 Uhr und an Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferien ab 9 Uhr. Infonummer: 0 96 63/20 06 75.Vilseck: Der Lift des Ski-Clubs bei Unterweißenbach (300 Meter) ist seit dem 14. Januar geöffnet - montags bis donnerstags von 15 bis 19 Uhr, am Freitag bis 20 Uhr, am Wochenende von 10 bis 16.30 Uhr. Infonummer: 0 96 62/353 (Familie Gradl).Hirschbach: Der Bügelschlepplift mit einer 220 Meter langen Abfahrt in Eschenfelden ist seit dem 16. Januar geöffnet, werktags ab 15 Uhr und am Wochenende und an Feiertagen ab 13.30 Uhr. Der Liftbetrieb endet mit Einbruch der Dunkelheit. Infonummer: 0 96 65/14 50.LoipenFreudenberg: Die Langlaufloipe Oberer Ringweg am Johannisberg ist auf 3,7 Kilometern gespurt und startet an der Wachshütte. Infonummer: 0 96 27/223.Auerbach: Ab dem Wochenende 21./22. Januar ist die Loipe in Ortlesbrunn gespurt. Sie startet am Liftgebäude und ist etwa vier Kilometer lang. Infonummer: 0 96 43/24 43.Etzelwang: Die zehn Kilometer lange Loipe in Etzelwang erfordert eine gute Schneelage, da mehrere Höhenmeter bewältigt werden. Sie ist als mittlerer Schwierigkeitsgrad eingestuft. Es gibt mehrere Einstiegspunkte, zum Beispiel in der Wiesenstraße in Etzelwang oder in Gerhardsberg. Die Neutrasloipe (18 Kilometer) kann ab Deinsdorf oder Neutras benutzt werden. Weitere Infos: www.brennberglift.de/loipen. Infonummer: 0 96 63/20 06 75.Hirschau: Vier Loipen bietet der Skiclub Monte Kaolino an, zwischen einem und zwei Kilometer lang. Der Start ist beim Langlaufzentrum Rotbühl zwischen Hirschau und Freudenberg. Alle Loipen sind gespurt und betriebsbereit. Dienstags und donnerstags ist die Strecke bis 21 Uhr beleuchtet. Weitere Informationen: www.sc-montekaolino.com/. Birgland: Für Anfänger lohnt sich die Lichtenegger Dorf-Loipe. Sie ist 600 Meter lang. Aber auch für Erfahrene gibt es Loipen. Gespurt sind die Burgberg-Panorama-Loipe mit 3,8 Kilometern und die Wintermärchen-Zauberwald-Loipe mit 7,2 Kilometern. Start ist am Parkplatz in Lichtenegg. Infonummer: 0 96 63/26 16.Sulzbach-Rosenberg: Die 15 Kilometer lange Rundloipe ist seit 15. Januar gespurt. Sie führt vom westlichem Stadtrand durch das Sulzbacher Bergland. Einstiege sind unter anderem in Kauerhof, Kempfenhof, Aichazandt oder im Stadtteil Blumenau unterhalb der B 85. Weitere Informationen: www.su-ro.city/einge schraenkter-loipen-spass/.Neukirchen: Im Einzugsbereich von Haghof/Holnstein und Mittelreinbach ist gespurt. Der Einstieg ist in den genannten Ortsteilen möglich.___Weitere Skilifte und Loipen in der Oberpfalz: www.onetz.de/47232