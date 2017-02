Jeder Faschingsfreund kennt das Zebra Anita, das im Februar 1957 beim Ball der Stadt Haselmühl seinen ersten Auftritt hatte und somit heuer seinen 60. feiert. Weniger bekannt ist, dass Anita später zum Geburtshelfer des zweiten Faschings-Wundertiers im Landkreis wurde.

Sogar im Logo

35 Jahre Hinterteil

Die Trinkwette

Amberg-Sulzbach. Otto Schönberger kennt die Geschichte. Er war 25 Jahre lang Präsident der Kinderfaschingsgesellschaft Kleinseugastanien. Und die hatte einmal das Zebra Anita zu Gast, so um 1980 müsste das gewesen sein, meint Schönberger. Alle waren begeistert. "Das war einfach ein Supergag." Also wollte Schönberger für die KFG auch so eine Attraktion. "Das hat zwar einen Haufen Geld gekostet, aber ich habe gesagt: Wir schaffen uns das an."Schönberger bestellte das Kostüm per Katalog, aber nicht ein Zebra, sondern ein Kamel. Als Name schien ihm Suleika passend, weil da die orientalische Fantasie aus Tausendundeiner Nacht mitschwingt. Die Idee schlug voll ein, Suleika wurde Maskottchen, Bestandteil des KFG-Logos und der Liebling der Kinder, die sich auch in eine lange Schlange stellen, um mal auf dem Wundertier reiten zu dürfen. Davor muss Suleika den kleinen Narren aber immer zeigen, dass sie in der Schule war und rechnen kann. Wenn die Aufgabe etwa 8 minus 5 lautet, stampft das gebildete Kamel dreimal mit dem Fuß auf, gerne auch unterstützt von den mitzählenden Kindern.Die anfängliche Begeisterung für das Höckertier hält bis heute. "Alle, die uns buchen, sagen, wir sollen bitte die Suleika mitbringen", erzählt Dieter Graf, der heute für die Auftritte der Kindergarde der KFG zuständig ist. Suleika muss immer die Zeit überbrücken, wenn die Gardistinnen sich umziehen.Was Kamel Suleika und Zebra Anita gemeinsam haben: Die beiden, die das Innenleben der Wundertiere bilden, kommen ganz schön ins Schwitzen. Der Vordermann steuert den Tierkopf, der Hintermann hält sich an seinen Schultern fest und lässt die Kinder auf seinen Armen reiten.Wer einmal in diesem Kostüm steckte, kann nachvollziehen, welche Leistung Max Lehmeier brachte, indem er 35 Jahre lang als Hinterteil von Zebra Anita unterwegs war. Er hatte dabei die Aufgabe, sich an den Schultern des Vordermannes festzuhalten und die Kinder auf seinen Armen reiten zu lassen. Diese Reitstunde ist für die Kleinen immer der Höhepunkt eines jeden Auftritts von Anita.Zuvor meistert Anita mit Unterstützung von Clown Charly (Marion Klein) mehrere Aufgaben - das Zebra rechnet mit den Kindern (ähnlich wie Suleika) und legt anschließend zum Lied "Achy Breaky Heart" eine ganz flotte Sohle aufs Parkett. Das macht natürlich durstig. Hier muss dann immer ein Gast aus dem Publikum mit Anita ein Radler um die Wette trinken. Bisher hatte der Wettpartner noch nie eine Chance, wie sehr er auch am Strohhalm anzog. Denn bei Anita hängt immer das Hinterteil mit am Schlauch. Beschwert hat sich aber noch keiner ...