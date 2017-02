Amberg-Sulzbach. Sie wollten ein "Licht für die Welt" entzünden. Unter diesem Motto stand ein Benefizkonzert der Landvolkbewegung in der Pfarrkirche Gebenbach. Der Erlös geht an bäuerliche Familien - nicht nur in der Diözese Regensburg.

Imposantes Blech

In die Zuhörer-Herzen

Zahlreiche Besucher waren der Einladung des Kreisvorstands der Katholischen Landvolkbewegung (KLB) in die Pfarrkirche gefolgt. Gesangs- und Musikstücke präsentierten hier mehrere Gruppen aus der Region: die Ammerthaler Flötenmusik mit Alt-, Tenor-, Sopranflöten und Gitarrenbegleitung, die Herzensblecher aus Gebenbach unter Leitung von Gerhard Böller, mit imposanten Trompeten-, Waldhorn-, Tuba- und Baritonklängen. Für den Gesang sorgten die Gruppen Eviva aus Hahnbach mit Gitarren- und Keyboardbegleitung, der Kinder- und Jugendchor Herzwärts aus Hirschau unter der Leitung von Gertrud Siegert, der Kirchenchor St. Martin aus Gebenbach unter Leitung von Maria Birner und als Solistin Studentin Christina Kammermeier aus Bayreuth.Nach dem Eröffnungsstück der Herzensblecher, "Rondeau" von Jean-Joseph Mouret, begrüßte Kreisvorsitzende Brigitte Englhard alle Mitwirkenden und Zuhörer sowie den Geschäftsführer der KLB-Diözesanstelle aus Regensburg, Klaus Hirn, der die Projekte vorstellte, die das Konzert unterstützt. Zwischen den einzelnen Stücken wurden besinnliche Texte gesprochen - unter anderem zum inneren Licht, das Wärme und Geborgenheit spendet.Der Kirchenchor St. Martin Gebenbach sang Ohrwürmer von Kathi Stimmer-Salzeder und das anspruchsvolle Lied "Jesus, an dich glaub ich" von Johann Michael Sailer.Schwung- und gefühlvoll dargeboten waren die Stücke der Ammerthaler Flötenmusik von Kathi Stimmer-Salzeder. Das bekannte Stück "Amazing Grace" von John Newton, interpretiert von Solistin Christina Kammermeier, klang wundervoll im Kirchenraum. Dazu gesellten sich Lieder aus den Musicals Mozart und Marie Antoinette.Wundervolle klare Stimmen hörte man von der Gruppe Eviva in bekannten Liedern, angefangen von "Wir wollen Frieden" von Detlev Jöcker bis "Herr, ich komme zur dir" von Albert Frey. Vom Blechbläserensemble "Herzensblecher" folgten noch Stücke wie "Canon" von Johan Pachelbel oder "Where'er you walk"' von Georg Friedrich Händel.In die Herzen der Zuhörer sang sich der Kinder- und Jugendchor Herzwärts. Erfrischend und immer mit einem Lächeln auf den Lippen bot der Nachwuchs Lieder wie "Menschenkinder auf Gottes Erde" von Detlev Jöcker oder "Where peaceful Waters flow" von Chris de Burgh dar. Der langanhaltende Applaus der Zuhörer zeigte die Begeisterung für die Darbietungen aller Mitwirkenden. Zum Schluss wurde noch gemeinsam das Lied "Du bist das Licht der Welt" angestimmt.Der Erlös des Konzertes geht je zur Hälfte an die bäuerliche Familienberatung der Diözese Regensburg und an das Partnerland Senegal für die dortigen Projekte Imkerei und Gemeinschaftsgärten.