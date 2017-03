Amberg-Sulzbach. Der Bezirk Oberpfalz vergibt auch heuer einen Kultur-, einen Jugend-Kulturförder- und einen Denkmalpreis. Die Bewerbungsfrist läuft. Details zu den Modalitäten auf der Internetseite www.bezirk-oberpfalz.de.

3500 Euro für die Musik

Einsendeschluss 12. Mai

Der Kulturpreis ist ausgeschrieben in den drei Bereichen Blaskapellen/Blasmusik, Galerien und Theatervereine (Preisgeld jeweils 3500 Euro). Gesucht wird eine Blaskapelle aus der Oberpfalz, die durch hohe Qualität überzeugt, sich beständig in das Kulturleben einbringt und seit mindestens zehn Jahren besteht. Auch bei den Galerien geht es um hohe qualitative und kontinuierliche Arbeit (mindestens fünf Jahre). Sie sollten Künstler der Region präsentieren und sich ins Kulturleben einbringen.Theatergruppen, die seit mindestens 15 Jahren bestehen und bei regelmäßigen, überörtlich wahrgenommenen Aufführungen durch Qualität und ehrenamtliches Engagement überzeugen, können sich in der dritten Sparte bewerben. Der mit 3000 Euro dotierte Jugend-Kulturförderpreis wird für kulturelle Aktivitäten junger Menschen (bis 21 Jahre) vergeben. Unterschieden werden die Bereiche ästhetisch-künstlerisches Handeln (Musik, Theater oder Literatur) und Soziokultur (interkulturelle oder zwischenmenschliche Begegnung, Gestaltung der Lebenswelt oder Weiterentwicklung demokratischer Kultur). Es können befristete aber auch langjährige Projekte prämiert werden. Bewerben können sich Oberpfälzer Einzelpersonen, Jugendgruppen, Schulklassen, Organisationen und Einrichtungen.Zum fünften Mal vergibt der Bezirk den mit 5000 Euro dotierten Denkmalpreis. Damit würdigt er das Engagement von Eigentümern und Maßnahmeträgern in der Denkmalpflege. Ausschlaggebend sind die fachliche Qualität, das finanzielle und ideelle Engagement des Eigentümers sowie die Bedeutung des Denkmals, das in der Oberpfalz liegen muss. Das Ende der Sanierung sollte nicht länger als fünf Jahre zurückliegen. Aussagekräftige Vorschläge und Bewerbungen mit entsprechenden Unterlagen sind für alle Preise bis Freitag, 12. Mai, in Briefform einzureichen beim Bezirk Oberpfalz/Kultur- und Heimatpflege (Ludwig-Thoma-Straße 14, 93 051 Regensburg).