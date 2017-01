Amberg-Sulzbach. In 80 Tagen um die Welt? Das war gestern! Völlig unbeeindruckt von Staumeldungen oder Bahnstreiks, ganz ohne GPS-Technik und atmungsaktive Multifunktionskleidung wird das Publikum in einer rasanten Reise-Revue binnen weniger Augenblicke auf die höchsten Gipfel, in die tiefsten Täler, an einsame Strände und in pulsierende Metropolen entführt.

Gesang und Schauspiel

Von Knef bis Thoma

Vorverkauf Eine Karte kostet zwölf Euro an der Abendkasse, zehn Euro im Vorverkauf (fünf Euro ermäßigt/ Hörerausweis). Verkauf: Evangelisches Bildungswerk (09621/49 62 60), Buchhandlung Müller (09621/91 55 73) und Katholische Erwachsenenbildung (09621/47 55 20).

Dies geschieht am Dienstag, 14. Februar, um 19.30 Uhr im Paulaner-Gemeindehaus, Paulanerplatz 13, in Amberg. Gesang und Schauspiel kommen in diesem Chanson-Kabarett von Alexandra Völkl aus Fürth, die bereits wiederholt in Amberg begeistert aufgenommen wurde. Am Piano begleitet wird sie von Budde Thiem. Veranstalter sind das Evangelische Bildungswerk und die Katholische Erwachsenenbildung.Als attraktive Reiseführerin präsentiert Alexandra Völkl charmante Chansons sowie bewegende Erzählungen rund um Reiselust und Reisefrust, Fernweh und Heimweh. Prominente Mitreisende sind unter anderem Hildegard Knef, Kurt Tucholsky, Georg Kreisler, Cissy Kraner, Helmut Qualtinger, Helen Vita, Joachim Ringelnatz, Friedrich Hollaender, Ludwig Thoma und Nina Hagen.