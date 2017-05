Christi Himmelfahrt wird nicht nur im Zeichen feucht-fröhlicher Vatertagsausflüge stehen. Hirschau wendet sich der Pflege der Volksmusik zu. Zur Unterhaltung, aber auch zur Brauchtumspflege.

Vielfältige Genüsse

Auch in der Kirche

Amberg-Sulzbach. (u) Über 90 Gruppen haben sich für das Volksmusikfest der Oberpfalz, das den Titel Dousamma trägt, angesagt. Aber nicht nur. Wenn um 11 Uhr als Schirmherr Landrat Richard Reisinger und Bürgermeister Herrmann Falk das vielfältige Spektakel eröffnet haben, wird parallel in einem Nebenzimmer des Josefshauses an der Kolpingstraße der erste Workshop volkstümlichen Musizierens beginnen.Die elf Frauen der 2008 gegründeten Klangbrettgruppe der Caritas-Sozialstation laden zum Zuhören und Ausprobieren ein und haben für ihr Publikum eine Menge an Informationen über ihr Instrument parat. Wer beim Singen mit Kreisheimatpfleger Hermann Frieser von den Oberpfälzer Volksmusikfreunden mit dabei sein will, sollte sich um 12.30 Uhr im Schlosstreff (Bühne 7) einfinden. Von 14.30 bis 16 Uhr geht es auf der Nordseite des Rathauses (Bühne 5) im wahrsten Sinne des Wortes richtig rund. Unter der Leitung von Saskia Krügelstein geht es um Kindertänze und Tanzspiele. Mitmachen ist quer durch alle Altersschichten ausdrücklich nicht nur für Kinder erwünscht.Um 16 Uhr haben die Dousamma-Besucher dann die Qual der Wahl. Im Schlosstreff (Bühne 7) animieren Steffi Zachmeier mit dem Akkordeon und Carolin Pruy-Popp vom Landesverein für Heimatpflege auf ihrer Geige bei einer "Genussvollen Singstund" mit Liedern über Essen und Trinken, Liebe und Leid zum Mitsingen und passenden Musikstücken zum Zuhorchen. Im Gastzimmer des Josefshauses gibt es von den Profis Roland Frank, dem Neumarkter Kreisheimatpfleger, und Bernhard Hilbich vom Trio Collegio Tipps für instrumentale Saitenmusik."Dousama" erstreckt sich über insgesamt elf Bühnen. Das Podium mit der Nummer 1 vor dem Westgiebel bleibt "Saiten und Blech" vorbehalten. "Lustig aafgspült und gsunga" wird im Goldenen Lamm (Bühne 2). Dem Bayerischen Rundfunk gehört die Bühne 3 beim Josefshaus. Im Goldenen Hirsch (Bühne 4) gibt es "kreizdaquere Volxmusik". Im Gasthaus Weich (Bühne 5) spielen lustige Wirtshausmusikanten auf. Bühne 6 ist das Festspielgelände im Schlosshof. Dort heißt das Motto "Vielstimmig, Musik und Tanz". "Dialekt, Trachten, Muse und G'sang" werden im Schlosstreff (Bühne 7) präsentiert. Nebenan im Schlossgarten (Bühne 8) gilt die Devise "Gemütlich bei Muse und Gsang". Eine "Himmelfahrtsfeier" erwartet die Besucher im Evangelischen Pfarrgarten (Bühne 9).Alle, die gerne "Würschtl mit Musik" genießen wollen, sind im Gasthaus "Zur Waldesruh" (Bühne 10) auf dem "Würstlberg" richtig. Schließlich kann man "Volksmusik im Mai" in der Vierzehnnothelfer-Kirche (Bühne 11) genießen.