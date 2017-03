Band-Erfahrung hatten sie schon alle, durch eine glückliche Fügung fanden sie zusammen. Als Dreamseller treten sie auf, jetzt freuen sie sich auf das Ergebnis ihrer Arbeit im Tonstudio: die erste CD der Band ist fertig.

Amberg-Sulzbach. Peter Schütz aus Ammerthal und Stephan Neudecker, der in Illschwang lebt, sitzen entspannt bei einem Bier und prosten sich zu. Sie haben dazu auch allen Grund, denn die erste CD der Dreamseller ist fertig. Durch eine glückliche Fügung fanden die drei Männer - Norbert Sellmeier aus Sulzbach-Rosenberg komplettiert die Band - zusammen. Peter Schütz erzählt, dass er früher, als er noch in Leipzig wohnte, schon Musik gemacht hatte. Durch berufliche Kontakte traf er später, also hier in der Region, auf Norbert Sellmeier. Die Männer machten zusammen Musik und dachten sich irgendwann, dass es Zeit für einen Bass sei. Dank Vermittlung von Franz Badura kamen sie zu einem: Stephan Neudecker stieg ein."Das war eine gute Fügung", sagt Neudecker heute. Schütz nickt zustimmend. Schnell merkten die Männer, dass sie musikalisch auf einer Wellenlänge sind. "Gerade bei Keller-Sessions findet man gut zusammen", sagt Peter Schütz und grinst. Er gibt zu, dass er ein Faible für irische Musik hat. Offen für andere Stilrichtungen ist er aber genauso wie seine Musikerkollegen. Nur eines ist sozusagen Gesetz: "Wir spielen keine Sachen, die uns nicht gefallen", sagt Neudecker. Oder wie es Schütz formuliert: "Wir spielen das, wo man sagen kann: Dieser Titel muss doch für uns geschrieben worden sein." Anders gesagt: Sie machen die Musik, die sie auch selbst gerne beim Biertrinken in der Kneipe hören würden.Aufgetreten ist das Trio bereits öfters im Killy Willy am Salzstadelplatz in Amberg, in irischen Kneipen in Neumarkt und beim Sulzbach-Rosenberger Altstadtfest, bei dem sie auch heuer wieder mit von der Partie sein werden. "Ein Auftritt kann aber auch bei einem 50. Geburtstag sein", sagt Stephan Neudecker. "Im Prinzip machen wir Straßenmusik", erklärt Schütz. "Wir sind hauptsächlich akustisch unterwegs und unabhängig von großen Anlagen. Deshalb funktioniert unsere Musik auch am Wirtshaustisch." Ihr witzigster Auftritt fällt ihnen sogleich ein. 2015 wurde Pilsen zur Kulturhauptstadt Europas gekrönt. Die Dreamseller waren eingeladen, im Kulturzug von Regensburg nach Pilsen ein Konzert zu geben. "Es war Juni, es hatte gefühlte 54 Grad Außentemperatur, die Klimaanlage im Zug war defekt und wir spielen vor einer Handvoll Amerikanern schweißtreibenden Bluegrass." Am Nachmittag folgte laut Peter Schütz ein kleiner Straßenmusik-Gig auf dem Hauptplatz, "der uns die letzte Zeche im nächsten Pivovar bescherte". Auf der Rückfahrt wurde das Trio noch von zivilen Schleierfahndern kontrolliert. "Ein rundum perfekter Tag", sagt Peter Schütz lachend. Den Bandnamen fanden die Männer in einem Song von 1976: In "Meet me on the corner" der britischen Folkrockband Lindisfarne heißt es in einer Zeile: "I'm a dreamseller." Für Schütz lässt der Name viel Interpretationsspielraum zu.Interpretationsspielraum nehmen sie sich aber auch bei den Titeln. "Wir spielen nicht nur Sachen nach, sondern arrangieren sie so, dass sie für uns passen", sagt Neudecker und unterstreicht: "Diese musikalische Freiheit nehmen wir uns." Norbert Sellmeier ist das Multitalent in der Band, er spielt Gitarre, Bouzuki, Mandoline, Banjo und Mundharmonika. Peter Schütz spielt Gitarre, Akkordeon und Mundharmonika, Stephan Neudecker ist Bassist. Für den Gesang sind alle drei zuständig. Ein Jahr lang haben die Dreamsellers an ihrer CD gebastelt. "Das war ein Projekt, das wir vom Aufwand anfangs schon unterschätzt haben", gesteht Schütz. Gar nicht so einfach gewesen sei es, die Titel für die Scheibe auszuwählen. "Da haben wir natürlich einen Anspruch an uns selbst. Uns war klar: Wenn wir was machen, dann soll das Hand und Fuß haben, also etwas, was man auch in 20 Jahren noch gerne in der Hand hält."Den passenden Partner für die CD fanden sie in Uwe Zapala, dem das Kulturstadel-Studio in Engelthal gehört. "Er ist ein begnadeter Musiker", schwärmt Schütz. "Er hat uns wahnsinnig viel geholfen", freut sich Neudecker. Zapala hat das Trio den zusätzlichen Gesang von Barbara Würsching zu verdanken. "Sie hat bei fünf Titeln eine Stimme dazu gesungen", erklärt Schütz.