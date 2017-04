Es geht in die Waldbuckelwelten des Bayerischen Waldes. Dahin entführt eine Fotoausstellung von Günter Moser, die am Freitag, 5. Mai, um 19.30 Uhr im Schnaittenbacher Kulturstadl eröffnet wird. Die Vernissage ist der Auftakt des Kulturfrühlings.

Raureif auf der Kamera

Drei Bildbände

Schnaittenbach. Der Arbeitskreis Heimat und Kultur fungiert als Veranstalter. Günter Moser, ehemaliger Leiter des Buch & Kunstverlags Oberpfalz, zeigt in seiner Ausstellung Winterbilder vom Zwercheck, denen man die Kälte förmlich ansieht, Hochmoore und eiszeitliche Karstseen, Steinmeere und Steinpilze mit Mooskappen, weite Blicke von hohen Gipfeln, magisch leuchtende Baumschwämme und im Raureif glitzernde Rauschbeeren im Zwieselter Filz, ehrwürdige Baumgestalten auf den Schachten, Eiskaskaden in der Arberseewand und am Rißbach sowie stürzende Wasser am Steinbach unterm Falkenstein, wo ein letzter Sonnenstrahl den Schleier über den Felsen aufleuchten lässt.Bei der Eröffnung wird Günter Moser über seine vielen Wanderungen und Fotoexkursionen vom Kaitersberg bis zum Dreisessel erzählen. Viele der Fotos sind mit besonderen Erinnerungen verbunden, wie jener Sternendreher über der Reschbachklause, wo nach drei Stunden Belichtungszeit Kamera und Objektiv mit Raureif überzogen waren.An drei Bildbänden über den Bayerischen Wald hat der Fotograf mitgewirkt. Dabei hat er mit Harald Grill, Bernhard Setzwein und dem viel zu früh verstorbenen ehemaligen Leiter des Nationalparks Bayerischer Wald, Karl Friedrich Sinner, zusammengearbeitet. Entstanden sind Werke, die höchstes Lob von Buchhändlern und Journalisten erhalten haben, und zum Teil mehrere Auflagen erreichten. Die Ausstellung mit über 40 Bildern, zum Teil großformatig (140 mal 90 Zentimeter), macht Lust auf eigene Wanderungen im Grenzgebirge zu Böhmen.