Eine musikalische Reise in den hohen Norden Europas unternimmt der Frauenchor femme'o'logie mit seinem Konzertprogramm "Nordisk Sång". Die zehn Sängerinnen um Dirigentin Charlotte Schwenke präsentieren Klänge aus Skandinavien am Samstag, 11. März, um 19 Uhr (Einlass 18.30 Uhr) in der Paulanerkirche in Amberg und am Sonntag, 12. März, um 15 Uhr in St. Martin in Kaltenbrunn.

Das Vokalensemble wurde 2016 in Würzburg von Musikstudentinnen und Hochschulabsolventinnen gegründet. Mitglieder sind unter anderem Annemarie Kohl und Katrin Klose, die beide aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach stammen und die Konzerte angeregt haben. Das junge Vokalensemble hat ein abwechslungsreiches Programm von Komponisten aus Finnland, Norwegen und Schweden vorbereitet, das Landschaft und Völker hörbar macht. Karten für das Konzert in Kaltenbrunn sind unter 09646/602 bei Hans Liedl reservierbar und an der Tageskasse für acht bzw. fünf Euro erhältlich. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Der Eintritt in Amberg ist frei. Allerdings wird um eine Spende zur Kostendeckung gebeten.