Sie können die Finger von ihm nicht lassen. Und sie wollen es auch nicht. Der Brandner Kaspar hat es der Freudenberger Bauernbühne und ihrem Regisseur Benno Schißlbauer angetan. Im Sommer zeigen sie das Volksstück erneut - bereits zum vierten Mal seit 2002.

Premiere am 28. Juli

Besetzung von 2012

"Wahre Lebenshelfer"

Termine und Preise Die Termine, an denen die Bauernbühne das Stück "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" aufführt, stehen schon fest. Premiere ist am Freitag, 28. Juli. Gespielt wird außerdem am Samstag, 29., und Sonntag, 30. Juli, sowie am Donnerstag, 3., Freitag, 4., Samstag, 5., Mittwoch, 9., Donnerstag, 10., und Freitag, 11. August. Beginn ist jeweils um 20.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Der Eintritt beträgt 24 Euro. Am Montag, 10. April, startet der Vorverkauf.



Wie bei den vorherigen Aufführungen wird es auch zum diesjährigen Stück wieder eine kleine Brandner-Meile mit Essen und Getränken geben, sowohl vor Beginn als auch in der Pause und nach der Vorstellung.

Freudenberg. Benno Schißlbauer macht kein Hehl daraus, wie sehr er das Volksstück "Der Brandner Kaspar und das ewig' Leben" mag. "Es ist so voller Lebensweisheiten, die genauso noch in die heutige Zeit passen", schwärmt der Spielleiter der Freudenberger Bauernbühne. 2002 hat sich die von ihm geleitete Theatergruppe zum ersten Mal an den Brandner gewagt. Der Wutschdorfer Kirchplatz bildete die ideale Kulisse. 2006 und 2012 führten die Laienschauspieler erneut auf, wie der Brandner Kaspar den Tod überlistet und dem Boandlkramer weitere neun Jahre seines Lebens abtrotzt.Nicht nur die Freudenberger spielen das Stück gerne, auch dem Publikum gefällt es. "Viele Leute haben uns immer wieder gefragt, wann wir den Brandner wieder aufführen", erzählt Schißlbauer. Im August 2016 fasste der Vorstand der Bauernbühne den Beschluss, im Sommer 2017 wieder auf dem Kirchplatz zu spielen. Premiere ist am Freitag, 28. Juli. Bislang hatten die Freudenberger immer Glück mit ihren Freiluft-Aufführungen. Bei ihren Brandner-Inszenierungen hat es insgesamt nur zwei Mal geregnet. "Naja, wir haben ja auch einen guten Draht zum Petrus", scherzt Schißlbauer. Schließlich hat der heilige Portner in dem Stück eine nicht unbedeutende Rolle. In diese wird - wie bisher auch - Bernhard Bamler schlüpfen. Und der lässt sich schon seit einigen Monaten einen langen Bart wachsen.Bis auf ganz wenige Rollen spielt laut Schißlbauer wieder die Brandner-Besetzung, die auch schon 2012 auf der Bühne stand. Bis auf eine Ausnahme: die Kinderrollen werden größtenteils neu besetzt. Schließlich seien die kleinen Akteure alle fünf Jahre älter geworden. "Wenn dann ein 16- oder 18-Jähriger einen Ministranten spielt, dann passt das einfach nicht mehr so."Die Besetzungsliste ist fertig, das ist schon mal die halbe Miete. Dennoch wartet auf die Bauernbühne noch viel Arbeit. Doch zunächst steht eine andere Aufführung im Vordergrund. Ab Freitag, 10. März, servieren die Freudenberger ihrem Publikum ein Krimi-Dinner. "Ab Ende April greifen wir dann voll mit dem Brandner an", gibt Schißlbauer den Zeitplan vor. Vor allem für die Kulisse muss Einiges getan werden. So muss der Himmel erneuert werden. Darum wird sich Erwin Altmann mit seinem Team kümmern. "Auch wenn alle das Stück kennen, Arbeit macht es genauso", sagt der Spielleiter. "Wir haben auch nicht weniger Proben."Unterstützung bei der Regie bekommt er von Jürgen Huber aus Hahnbach, der sich insbesondere um die Statisten kümmern wird, und von Josef Zweck, der sich der Musikanten annehmen wird. "Es werden wieder über 100 Mitwirkende sein", erklärt Benno Schißlbauer. Aber auch hinter der Bühne sind viele Menschen im Einsatz - von den Technikern über die Bühnenbauer bis hin zum Schminkteam. Gleichsam sind helfende Hände für die Brandner-Meile, dem Festbetrieb vor und nach den Aufführungen sowie in den Pausen, gefragt."Der Brandner ist ein zeitloses Stück", findet der Regisseur. Besonders faszinieren ihn die vielen Lebensweisheiten, die darin versteckt sind. "Das sind wahre Lebenshelfer", sagt Schißlbauer und zitiert sogleich eine prägnante Aussage: "Weitergeh'n muss es, wenn's nicht übern Berg geht, dann geht's außen rum." Und schließlich hat das Volksstück einen Himmel, den es nur in Bayern gibt: mit zünftigem Schafkopf, Weißwürscht und ewigen Freuden - dafür aber ohne Preußen. "Wer das Stück intensiv anschaut, muss eigentlich keine Angst mehr vor dem Sterben haben", meint Benno Schißlbauer.Der Brandner hat mit Kerschgeist dem Boandlkramer zwar neun weitere Jahre auf Erden abgetrotzt - doch ob das wirklich ein Gewinn war? Benno Schißlbauer verneint es. "Der Brandner hatte davon nichts", erklärt er. Vielmehr habe er mit dem Leid fertig werden müssen, dass seine geliebte Enkelin Marei starb. "Da sind die zusätzlichen Lebensjahre sinnlos geworden."Obwohl bis zur Premiere noch viel Arbeit vor den Akteuren liegt, freuen sich "alle schon voll auf den Brandner", betont Schißlbauer.