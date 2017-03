Geschichten vom Sauschlachten, Wurschtn und Räichern, ein Reiserbesen und ein Schmazheferl als Demonstrationsobjekte - dazu alte und moderne Lieder, gar eine italienische Opern-Arie. Das waren schon Gegensätze. Trotzdem passte alles irgendwie zusammen beim Heimatabend am Goglhof.

Beste Erinnerungen

Aus Erdäpfeln

Eberhardsbühl. Es war wieder einmal Grete Pickl, die Mundart-Autorin aus Kastl, die vom ländlichen Alltag früherer Zeit erzählte. Vom Hausschlachten, Besenbinden, Korbflechten, von den Fastenspeisen und dem "Räiloia färm". Arbeiten und Bräuche, die es heute nicht mehr so gibt, die aber, betonte Hermann Gnahn, Vorsitzender des Goglhof-Freundeskreises, nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Viele der Besucher des Heimatabends haben dieses Wissen noch. Sie ergänzten Pickls Geschichten mit eigenen Erinnerungen. So entstand ein angeregter und interessanter Erfahrungsaustausch. Dafür, dass nicht nur geredet sondern auch gesungen und gespielt wurde, sorgte eine junge Gruppe aus Neukirchen.Im Mittelpunkt der Geschichten und Gedichte Pickls standen die Arbeiten auf dem Bauernhof im zu Ende gehenden Winter. Da war vor allem das Hausschlachten, das sie als Kind auf dem elterlichen Nebenerwerbs-Hof miterlebt hat. Ende Oktober, wenn es schon kalt war, kam der "Schweinstecher" ins Haus, wo alles für den Schlachttag vorbereitet war: Der Brühtrog, das Hackbrett, die gewetzten Messer, die Gewürze und auch der blaue Emailkrug, gefüllt mit zwei Litern Bier. Das Blut musste richtig gerührt werden, "linksrum und rechtsrum mit dem Kochlöffelstiel". Der Speckknecht war fürs Kleinschneiden zuständig, es gab Metzel-, Wurst- und Specksuppe.Magen und Darm der Sau wurden für den Presssack verwendet. Leber-, Blut- und Krautwürste sowie Kesselfleisch waren reichlich vorhanden, so dass auch Nachbarn und Verwandte etwas bekamen, "und auch der Lehrer auf dem Land", wie Hermann Gnahn sich genussvoll an diesen Brauch erinnerte.Dass es in Lauterhofen, Neumarkt oder im Birgland unterschiedliche Bezeichnungen und sogar Arbeitsmethoden gab, zeigte sich bei den Wortbeiträgen der Goglhof-Gäste. Alle aber haben sie noch die besten Erinnerungen an das ausgelassene Griebenfett, ans Surfleisch, an die Bauernseufzer und das Geräucherte. Sogar an die "Schnudern, döi moch i heint nu", gesteht Kuni Pilhofer, die "Beiler-Mutter" aus Edelsfeld. Grete Pickl trägt eigene Geschichten und Gedichte vor, bedient sich aber auch passender Texte von Wilhelm Busch bis Eugen Oker. Sie hat einen Reiserbesen aus Birkenzweigen mitgebracht, aus Roggenstroh geflochtene Körbchen, Handarbeiten wie einen Kissenbezug mit dem aufgestickten, heute schon fast exotischen Text: "Erfülle deine Pflicht".All das, so berichtete sie, waren Dinge, die in der Zeit zwischen Kunigund und Ostern getan wurden, wenn es auf den Feldern noch ruhig war. Das "Maschkaragäih" fiel in die Zeit der "Fosnat", anschließend das Fasten mit Wasser-, Schmalz oder Brennsuppn, mit Bauchstechala und Finganudeln und den zahlreichen Gerichten aus Erdäpfeln. Auch hier kam aus dem Zuhörerkreis der passende Spruch: "In da Fastn mou as Maal rastn". Das Osterfest schließlich, mit dem Oiasinga-Brauch und dem Räil-Oia-Färm beendete das bäuerliche Leben in der Winterzeit.Zwischen den Geschichten und Erinnerungen der Rednerin und ihrer Zuhörer gab es Musik. Aus Neukirchen war eine Gesangsgruppe gekommen, die althergebrachte wie auch moderne Liedern sang. Manfred Niebler begleitete mit der Gitarre die Sängerinnen Ingrid Hufnagel, Ingrid Plickert und die junge Gesangs-Schülerin Elisa Prösl, die für ihr Solo A capella zweier italienischer Opern-Arien großen Applaus bekam. Mit "Ade zur guten Nacht" , von allen Goglhof-Besuchern gemeinsam gesungen, ging ein schöner Heimatabend zu Ende. (Zum Thema)