Amberg-Sulzbach. (u) "In der Zwischenzeit haben sich bereits über 90 Gruppen angemeldet", weiß Cheforganisator Dieter Kohl. Seine Idee war es, beim 3. Festival erstmals "etwas Grenzüberschreitendes hinzukriegen". Als idealer Anknüpfungspunkt erschien ihm und Bürgermeister Hermann Falk die 2003 gegründete Kaolinstädtepartnerschaft zwischen Hirschau und dem tschechischen Nova Role. Aus der 4000 Einwohner zählenden Stadt reist eine Zymbal-Gruppe mit jungen Musikern aus der Städtischen Musikschule an. Sie sind nicht die einzige Gruppe aus dem östlichen Nachbarstaat.Angesagt hat sich auch die Dudelsackkapelle Ledce, zu deren Repertoire Volkslieder und Tanzmusik aus der Gegend von Domazlice (Taus) und anderen tschechischen Gegenden gehören. Das südliche Nachbarland Österreich wird mit "Zug & Druck" vertreten sein. Besondere Aufmerksamkeit verdienen auch "Die lustigen Quertreiber & Friends" - eine Gruppe, in der Musiker mit und ohne Handicap unter dem Motto "Musik verbindet - gemeinsam sind wir stark" zusammen musizieren.Dass sich der Musikzug der Stadt Hirschau beim Dousamma-Fest besonders ins Zeug legen wird, versteht sich von selbst. Er feiert sein 65-jähriges Bestehen im Zuge des Volksmusik-Spektakels. Ihm gehört die Fläche an der Westseite des Rathauses - eine von insgesamt acht Bühnen im Stadtzentrum. Der Platz des Bayerischen Rundfunks, der einen Übertragungswagen zum Mitschneiden von Teilen der Darbietungen für das BR-Archiv schickt, befindet sich beim Josefshaus. Gruppen oder auch Solisten, die auf einer der Bühnen auftreten wollen, müssen sich mit ihrer Anmeldung sputen. Am Mittwoch, 26. April, ist dafür Schluss. Am einfachsten geht das auf der Homepage www.dousamma.de. Von den angemeldeten Gruppen werden Fotos auf der Internetseite platziert.Unabhängig davon kann jeder spontan zum Dousamma-Festival nach Hirschau kommen und musizieren, allerdings nicht auf einer der offiziellen Bühnen. Nach wie vor gilt laut Organisatoren, dass jeder nach Lust und Laune aufspielen kann.