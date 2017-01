Erste Beziehungen der Landvolkbewegung (KLB) Regensburg in den Senegal reichen bis 1958 zurück: Damals haben die Bayern den Aufbau der Landjugendbewegung in dem afrikanischen Land unterstützt. Die Verbindung hält bis heute und wird jetzt auch wieder öffentlich sichtbar - in Form eines Benefizkonzerts.

Großes Projekt geplant

Imkerei und Gemüseanbau

Amberg-Sulzbach. Der Kreisvorstand der katholischen Landvolkbewegung (KLB) lädt zu dieser Veranstaltung für Sonntag, 5. Februar, 18 Uhr, in die Pfarrkirche Gebenbach ein. Mitwirkende sind die Ammerthaler Flötenmusik, Eviva Hahnbach, die Herzensblecher Gebenbach, Herzwärts Hirschau, der Kirchenchor Gebenbach und als Solistin Christine Kammermeier aus Bayreuth. Der Eintritt ist frei. Spenden kommen der bäuerlichen Familienberatung in der Diözese Regensburg zugute und dem KLB-Partnerland Senegal.Aus der erfolgreichen Senegal-Arbeit von 1958 und den damals entstandenen Beziehungen entwickelte sich Anfang der 1970er-Jahre im Erwachsenenbereich eine Partnerschaft zwischen der KLB Bayerns und dem Senegal. Die Regensburger Landvolkbewegung kümmert sich seither um die Diözese Ziguinchor im Süden des Landes. Als neues Vorhaben ist dort ein ländliches Entwicklungsprojekt für etwa 350 000 Euro geplant. Der größte Teil der Investitionen soll in die Imkerei fließen. Auch die seit Jahren immer wieder notdürftig geflickten Gemeinschaftsgärten sollen wiederbelebt werden.Vorgesehen ist, zunächst etwa 450 Imker mit einer Grundausstattung von je zwei Bienenkästen zu versorgen. Von den zurückgezahlten Eigenbeteiligungen könnten später neue Imker gefördert werden. Ein größerer Posten ist der Bau eines gemeinsamen Kühl- und Schleuderraumes für Honig. Dazu soll ein Grundstück in Oussouye genutzt werden, auf dem das Haus der KLB-Partnerorganisation ASDI und der Genossenschaftsbank Kalambenoo steht.Im Gemüsebauprojekt ASDI wurden die sechs aktivsten Gärten ausgewählt, in denen eine neue Generation Frauen auf den seit über 20 Jahren bewirtschafteten Anbauflächen unbedingt neu durchstarten wollen. Schwer in den Griff zu bekommen sind hier freilaufende Schweine und Ziegen, die sich im sandigen Boden unter dem Zaun durchbuddeln - zumal die Gärten vor allem in der Trockenzeit bewirtschaftet werden, in der sonst nur wenig dürres Gras wächst. Um die Tiere fernzuhalten, ist ein stabiles Fundament aus Beton nötig: Dieses zu erstellen, ist ein Ziel des neuen Projekts. (Hintergrund)