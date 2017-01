Haunritz. Seit 15 Jahren ist der Liedermacher Weiherer unterwegs, für ihn ein Jubiläum, das er mit einer entsprechenden Tour begeht. Eine seiner Stationen ist am Samstag, 4. Februar, die Bühne im Gasthof Zum Alten Fritz in Haunritz.

Im Herbst 2016 sorgte Weiherer als eine Art "Volksheld gegen die Datensammelwut beim Einkaufen" mit dem millionenfach geklickten Facebook-Video "25541 Brunsbüttel" für großes Aufsehen und wurde schlagartig zum bundesweiten Medienstar (taz, Bild, Süddeutsche Zeitung, Bayerisches Fernsehen, NDR, Sat1).Ein bayerischer Brutalpoet, ein alternativer Freiheitskämpfer oder vielleicht doch die Helene Fischer des Kabaretts? "Nein, der Weiherer passt längst in keine Schublade mehr", heißt es in einer Vorschau des Veranstalters. "Ein Querkopf mit dem hinterhältigen Kichern des Boandl-kramers, intelligenten Texten, mitreißender Musik und grandios bissigem Humor", so die Ankündigung weiter.Seit 15 Jahren tourt der 36-jährige in München lebende Niederbayer mit Gitarre, Mundharmonika und seiner Mischung aus Liedermacherei und Kabarett quer durch den deutschsprachigen Raum. Er geizt nicht mit scharfzüngiger Kritik und derben Sprüchen.Weiherer hat inzwischen nicht nur rund 1500 Auftritte hingelegt und sieben Alben veröffentlicht, sondern auch zahlreiche Preise eingeheimst, zuletzt den Förderpreis der Hanns-Seidel-Stiftung beim Liedermacher-Kultfestival "Songs an einem Sommerabend".Mit seinem ureigenen Heimatsound als Volkssänger präsentiert er sich in bester bayerischer Hau-Drauf-Manier. Doch Weiherer beherrscht auch die leisen Töne, in denen er immer eine große Portion Menschenfreundlichkeit und Liebe durchblicken lässt. Der mutige Musiker mit einem Herz für Irrsinn und Wahnwitz hat eine große Klappe und jede Menge zu sagen. "Seine Auftritte sind mehr grob geschnitztes Handwerk als fein geschliffene Kunst, seine saukomischen Alltagsgeschichten Kult", so die Vorschau weiter. Sein ungezügelter Redeschwall werde nur unterbrochen von ein paar Liedern, die bis ins Mark durchdringen.Auf seiner Tour hat Weiherer neue Lieder und Geschichten ebenso im Gepäck wie die Klassiker der vergangenen eineinhalb Jahrzehnte. Berührungsängste hat er keine. Er kommt scheinbar nur zum Plaudern vorbei, freundlich, unaufgeregt und sympathisch, sinniert, greift zur Gitarre und singt. In rasantem Tempo schießen anklagende, aufrüttelnde oder humorige Sätze aus seinem Mund und so mancher Obrigkeit mag das Lachen tief im Hals stecken bleiben angesichts Weiherers Lästerparolen auf unsere Gesellschaft und ihre seltsamen Auswüchse.Dabei dürfte jedem links-alternativ geprägten Geist das Herz aufgehen bei diesen Songs. Lieder mit viel Engagement und nicht selten mit ehrlicher Wut, stets heimatverbunden und für ein bewusstes und respektvolles Miteinander einstehend. Vorgetragen mit einer dringlich näselnden Stimme in breitestem Dialekt.Der Auftritt in Haunritz beginnt am Samstag, 4. Februar, um 20 Uhr. Kartenkosten im Vorverkauf 15, an der Abendkasse 17 Euro.