Martina Leithenmayer stellt in Ursensollen aus

Amberg-Sulzbach. In der Reihe "Kleinste Kunstausstellung der Amberger Region" im Designstudio Unterm Pult (Föhrenweg 5, Ursensollen) sind ab Samstag, 8. April, neue Exponate zu sehen - Werke auf edlem Metall und minimalistischem Weiß von Atelier Marthe. Geöffnet ist die Schau bis Mittwoch, 24. Mai, immer donnerstags/freitags von 16 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 6. Mai, von 11 bis 14 Uhr. Offizielle Eröffnung ist am Samstag, 8. April, um 11 Uhr.

Künstlerin Martina Leithenmayer aus Kohlberg zeigt Werke und Kunstdrucke ihres materialübergreifenden Schaffens aus ihrem Atelier Marthe. Mensch - Natur - Abstraktion: Diese drei Schwerpunkte bearbeitet sie als "Material- und Technik-Junkie mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln", heißt es in einer Presseinfo. Marthes florale Werke begegnen einem in Hotels und Kliniken auf der ganzen Welt. In ihren figurativen Arbeiten tummeln sich Strandläufer, nackte Frauenkörper, szenische Gruppen und Vierbeiner. Und dann ist da noch die Fotografie. Ihre Kamera hat die Künstlerin immer dabei. Die Fotos sind meist Ausgangsmaterial ihrer Malerei, sie werden über- und eingearbeitet.