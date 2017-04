Amberg-Sulzbach. Nach ein paar Jahren Pause gibt es im Kultur-Schloss Theuern wieder ein Open-Air im barocken Schlosshof. Am Samstag, 3. Juni, hält dort das Mittelalter Einzug.

Zwei Bands der Extraklasse stehen auf dem Programm: ab 19 Uhr Fuchsteufelswild und ab 21 Uhr die Könige der Spielleute, Corvus Corax. Fuchsteufelswild nennt sich eine sechsköpfige Regensburger Formation - und dieser Name ist Programm. Corvus Corax sind bereits zum dritten Mal zu Gast in Theuern, mit Dudelsäcken, Schlagwerk, einem mittelalterlichen Bass und vielen weiteren historischen Instrumenten. Die weitgereisten Berliner begeistern seit 28 Jahren mit dem mächtigen Klang ihrer selbstgebauten Instrumente.Das Konzert in Theuern ist auch das Jahrestreffen des Corvus-Corax-Fanclubs. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten für 24 Euro gibt es im Schloss Theuern (09624/8 32), bei der Tourist-Info Amberg (09621/10 239) und der Amberger Zeitung (Mühlgasse 2, 09621/306-230).