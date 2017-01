Donald Trump hat sich noch nicht dazu geäußert. Landrat Richard Reisinger schon. Als alle Welt nach Washington zur Amtseinführung des neuen US-Präsidenten blickte, hat der Landkreis Amberg-Sulzbach ganz andere Prioritäten gesetzt.

Lauter Erfolgsmeldungen

Plädoyer für "Breiten-Bildung"

Reisingers Zitate "Wir sind gewiss keine Oase der Glückseligen in unserem Land und in unserer Region, aber ich propagiere schon überzeugt und nachhaltig, dass es der großen Mehrheit von uns derzeit vergönnt ist, relativ sorgenfrei leben zu dürfen."



Bei der Bestandsaufnahme zur Lebensqualität in der Region.



"Vergelt's Gott! Längst habe ich mich daran gewöhnt, mit Vereinen zu feiern, die gefühlt alle zwei Jahre zu Jubiläum mit Kommersabend und Festzug zu Kirche und Bierzelt einladen."



Reisingers Dank an die Ehrenamtlichen in den Vereinen mit einem Verweis auf seinen vollen Terminkalender.



"Im Flüchtlingsbereich, so denke ich, haben wir uns als humanitärer Landkreis positioniert. Das wird und soll auch so bleiben."



Bei der Auflistung der größten Leistungen des Landkreis 2016.



"Be sure that we feel like partners and that we are loyal and that we can be relied on. I think it's not harmful to mention this these days." (Seien sie versichert, dass wir uns als Partner sehen, dass wir zusammenstehen und uns vertrauen können. Ich denke, es schadet nicht, das in diesen Tagen zu betonen.)



An die Adresse von Brigadegeneral Antonio G. Aguto, den kommandierenden General des 7. US-Armee-Ausbildungskommandos in Grafenwöhr.



"Mein kreispolitisches Lebenswerk, der Ausbau der Wertstoffhöfe, ist mit dem Ausbau in der Gemeinde Birgland nahezu abgeschlossen."



Augenzwinkernd zu der Häufigkeit von Geschäftsvorgängen zum Thema Wertstoffhöfe.



"Bleiben oder werden Sie menschlich, gesund und vernünftig! Oder alternativ und persönlicher, wie es mir Bürgermeister Stefan Braun in seiner Weihnachtskarte zum Ausdruck gebracht hat: Behalte dir deinen Humor und deinen Appetit!"



Reisingers Wünsche für 2017



Damit die Neujahrsbotschaft nicht eher im Verborgenen bleibt, so wie es ankündigend in der AZ zu lesen war, hier die Zusammenfassung: Es geht uns gut, und es darf ruhig so weitergehen!



Und noch eine kurze Replik auf die Vorberichterstattung in der Zeitung.

Amberg-Sulzbach. Der Amtseid, den Trump am Freitagabend auf den Stufen des Kapitols sprach, ging im ohrenbetäubenden Lärm der Kurfürstlichen Böllerschützen unter. Diese hatten sich gegenüber dem Zeughaus in Amberg postiert und die mehr als 300 Gäste zum Neujahrsempfang des Landkreises begrüßt. Das Bauchgrimmen über die neue weltpolitische Lage war nicht nur vielen Gesprächen im Foyer, sondern auch auf dem Podium deutlich herauszuhören."I am really glad and happy, that you are not in Washington today (Ich bin wirklich froh und glücklich, dass sie heute nicht in Washington sind)", sagte Landrat Reisinger zu US-Brigadegeneral Antonio A. Aguto und der Saal jubelte, so als wollten die Gäste den neuen Tönen aus Amerika ein trotziges "Amberg-Sulzbach first" entgegensetzen. Das war es dann aber schon mit der internationalen Politik. Der Landrat legte sein Augenmerk vielmehr auf die regionalen Themen und betonte dabei, dass das Leben im Landkreis schon fast "Idylle und Privileg" sei. Niedrige Arbeitslosigkeit, stabile Einnahmen der Kommunen, hohe Nachfrage nach Gewerbe- und Baugrundstücken, ein sich verlangsamender Bevölkerungsrückgang, Zuwächse in der Tourismus-Branche und der Durchbruch für die künftige Nutzung der Kastler Klosterburg: um den Landkreis sei es derzeit gut bestellt."Wir kennen unsere Herausforderungen, wir wollen die ständige Optimierung - das ist die biologische Evolutionskraft in der Kommunalpolitik - und wir wollen bei dem derzeit wirklich erstaunlichen Fortkommen der Oberpfalz so richtig mit dabei sein", sagte Reisinger. Seine Ansprache war heuer nach 20 Minuten zu Ende und damit etwas kürzer als sonst. Hatte er doch als Hauptredner den Vorsitzenden des Bayerischen Volkshochschulverbands, Professor Dr. Klaus Meisel, engagiert.Mit der Titelmelodie der "Rosenheim Cops" leitete die Hammerbachtaler Blousn zum gemütlichen Teil des Abends über - dem "Small Talk" und dem fulminanten Essen aus der Sulzbach-Rosenberger Krankenhausküche.Als begnadeten Rhetoriker und Universalgelehrten hatte Landrat Richard Reisinger den Festredner angekündigt. Und Professor Dr. Klaus Meisel, Chef der Münchner Volkshochschule (VHS) und Vorsitzende des Bayerischen Volkshochschulverbands, enttäuschte die Gästen des Neujahrsempfangs nicht. Sein 20-minütiger Vortrag geriet zu einem kurzweiligen Plädoyer, die Bildungsregion Amberg-Sulzbach auszubauen, die Vernetzung von Bildungseinrichtungen auf allen Ebenen weiter zu forcieren.Meisel brach dabei eine Lanze für die Arbeit der Volkshochschulen. Pro Jahr belegten etwa drei Millionen Menschen in Bayern VHS-Kurse. Angesichts dieser Zahlen verwahrte sich der Professor dagegen, Leute als "bildungsfern" abzustempeln. "Möglicherweise gibt es viel mehr menschenferne Bildung als bildungsferne Menschen", sagte er. Die Volkshochschulen seien in ihrer Gesamtheit die größte Sprachschule Deutschlands. Für 56 Sprachen stünden Lehrer bereit. Millionen Menschen hätten bei der VHS ihre EDV- und Internet-Kompetenz erworben. "Das gleicht einem gigantischen Wirtschaftsprogramm."Meisel lenkte den Blick auf noch einen anderen, wesentlichen Aspekt der "Bildungsarbeit vor Ort". Bundespräsident Joachim Gauck habe die Volkshochschule zurecht als "Werkstatt der Demokratie" bezeichnet. Die Einrichtungen in den Städten und Landkreise von Flensburg bis Berchtesgaden seien "Lernorte für ein konstruktives Miteinander". "Wo sonst kommen noch Gesunde und Kranke, In- und Ausländer, Arme und Reiche, Junge und Alte regelmäßig zusammen, um sich auszutauschen und gemeinsam etwas zu erarbeiten?"