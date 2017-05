Amberg-Sulzbach. Insgesamt 4,99 Millionen Euro überweist der Freistaat Bayern in diesem Jahr für Hochbaumaßnahmen in der Region: Auf diesen Zuschuss machen die beiden Landtagsabgeordneten Harald Schwartz (CSU) und Reinhold Strobl (SPD) aufmerksam.

"Der Freistaat Bayern legt auch dieses Jahr einen besonderen Schwerpunkt auf die Stärkung der kommunalen Investitionskraft beim Bau von Schulen und Kindertageseinrichtungen. Hiervon profitieren wir auch in Amberg-Sulzbach in großem Maße", betont Schwartz in seiner Presseinfo. Die größte Summe gehe an die Städtische Wirtschaftsschule in Amberg, für die die Stadt Amberg 1,09 Millionen Euro erhalte. In das Sonderpädagogische Förderzentrum in Sulzbach-Rosenberg fließen 1,82 Millionen Euro. "Gerade bei den Bildungs- und Betreuungseinrichtungen darf nicht an der falschen Stelle gespart werden", unterstreicht der CSU-Abgeordnete.Sein SPD-Kollege Reinhold Strobl erklärt, dass die Gelder aus dem kommunalen Finanzausgleich stammen. Aus diesem Topf würden insbesondere Kindertageseinrichtungen, Schulen, Sportanlagen, aber auch kommunale Theater und Konzertsäle gefördert. Insgesamt stünden in Bayern dafür heuer 500 Millionen Euro bereit. Strobl hält diese Zuschüsse für "unverzichtbar zur Stärkung der kommunalen Investitionen". Allerdings würden die 500 Millionen Euro "bei weitem nicht ausreichen, um alle dringend erforderlichen Investitionen in den Kommunen zu fördern". Die SPD-Landtagsfraktion habe sich immer wieder für eine Erhöhung eingesetzt, betont Strobl. Sie habe zudem staatliche Gelder für die Schwimmbadsanierung und die energetische Gebäudesanierung in den Kommunen gefordert.Wie hoch der investive Bedarf in den Kommunen ist, werde daran deutlich, dass den bayerische Gemeinden und Landkreisen derzeit zusätzlich zu den Landesmitteln noch 289 Millionen Euro aus dem Kommunal-Investitionsprogramm des Bundes zur Verfügung stehen - insbesondere für Barrierefreiheit und energetische Sanierung. Der Bund werde diese Mittel noch heuer weiter aufstocken, so dass 293 Millionen Euro für die Sanierung von Schulhäusern vergeben werden könnten.

Amberg

Erweiterung der Schönwerth-Realschule: 150 000 EuroGeneralsanierung und Erweiterung Kinderhort St. Georg: 250 000 EuroGeneralsanierung, Umbau und Erweiterung der Städtischen Wirtschaftsschule: 1 Million EuroNeubau einer Doppelsporthalle für das Schulzentrum Amberg sowie einer Pausenhalle für die Dreifaltigkeitsschule (Grund- und Mittelschule): 450 000 EuroSchaffung von Räumen für die Ganztagsschule an der Städtischen Wirtschaftsschule: 88 000 EuroBezirk Oberpfalz: Schule für Kranke; Errichtung einer Tagklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Amberg: 50 000 EuroAmberg-SulzbachLandkreis: Generalsanierung der Sporthalle des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Sulzbach-Rosenberg: 220 000 EuroLandkreis: Generalsanierung/Ersatzneubau des Sonderpädagogischen Förderzentrums in Sulzbach-Rosenberg: 1 Million EuroLandkreis: Räume für die Ganztagsschule am Sonderpädagogischen Förderzentrum Sulzbach-Rosenberg: 600 000 EuroAuerbach: Generalsanierung des viergruppigen Städtischen Kindergartens: 397 722 EuroEdelsfeld: barrierefreie Toilette im Erdgeschoss der Sebastian-Kneipp-Grundschule: 10 000 EuroHahnbach: Barrierefreiheit für WC-Anlagen in der Volksschule: 22 000 EuroHahnbach: Generalsanierung der Volksschule und der Freisportanlagen: 90 000 EuroKümmersbruck: Generalsanierung und Umbau des Hallenbads: 276 000 EuroSulzbach-Rosenberg: Neubau einer Turnhalle an der Jahnschule und Neubau einer Laufbahn: 250 000 EuroSulzbach-Rosenberg: Umbau der Jahnschule/Verbesserung des Brandschutzes: 34 000 EuroVilseck: Generalsanierung, Umbau und Erweiterung der Mittelschule: 71 000 EuroVilseck: Neugestaltung der Pausenhöfe und des Eingangsbereichs der Mittelschule: 30 000 Euro.