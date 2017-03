Es ist ein Hilferuf der Rassegeflügelzüchter an Landtagsabgeordneten Reinhold Strobl. Die Vorschriften zum Schutz vor Vogelgrippe zwingen sie, ihre Tiere einzusperren. Eine Quälerei, finden die Besitzer. Mancher von ihnen überlegt sogar schon, sein Hobby aufzugeben.

Züchter in Not Zum Schutz vor der hochansteckenden Vogelgrippe wurde eine landesweite Stallpflicht angeordnet - auch für alte Geflügelrassen. Davon sind die Amberg-Sulzbacher Hobbyzüchter existenziell betroffen, so die Erkenntnis von MdL Reinhold Strobl: "Eine Rassegeflügelzucht - die Erhaltung der alten Geflügelrassen - ist im Gegensatz zu den Wirtschaftsrassen nur in freier, extensiver Haltung möglich", erklärt er die Not der Betroffenen. Schon jetzt würden etliche von ihnen Tiere und sogar ganze Erhaltungszuchten nicht durch die Vogelgrippe, sondern vor allem durch die seit November geltende Stallpflicht verlieren. Nun drohe deren Verlängerung, "obwohl die Ausbrüche in den geschlossenen Systemen des Wirtschaftsgeflügels zeigen, dass die Aufstallung nicht den Schutz bietet, den sie vorgibt". Eine Nachzucht von Jungtieren sei für die meisten Arten im Stall nicht möglich: "Das bedeutet das Ende für die meisten Tiere."

Schnaittenbach/München. Über die Auswirkungen der Stallpflicht informierten sich Reinhold Strobl und Uwe Bergmann, Schnaittenbachs 2. Bürgermeister, beim neuen Vorsitzenden des Geflügelzuchtvereins Schnaittenbach-Hirschau, Gerhard Heindl. Dieser sieht die Gefahr, dass einige Züchter aufhören - wegen der Vogelgrippe-Vorschriften. Die Tiere litten unter der Aufstallung, betonte Heindl. Er als Züchter betrachte diese als furchtbare Tierquälerei. Der Vorsitzende und seine Mitstreiter fürchten, dass die Stallpflicht verlängert wird, sollten weitere infizierte Tiere gefunden werden. Dann müsste auch die Nachzucht eingesperrt werden. Die Folge: Federpicken und Kannibalismus.Strobl kündigte eine Anfrage zu diesem Thema im Landtag an. Außerdem habe er schon vor einer Woche Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt angeschrieben und um Prüfung gebeten. "Eigentlich gehörte früher eine Geflügelhaltung zu jedem Haushalt", erinnert sich Strobl. Er selbst sei auch schon in frühester Jugend dem Geflügelzuchtverein Schnaittenbach-Hirschau beigetreten. Die Züchter sorgten für den Erhalt seltener und zum Teil vom Aussterben bedrohten Rasse- und Ziergeflügel-Arten.Nun wurde der Abgeordnete von verschiedenen Seiten um Hilfe gebeten - auch vom Bezirksverband der Oberpfälzer Rassegeflügelzüchter. Diese fordern: "Die Stallpflicht sollte sich ausschließlich auf die Risikogebiete und die Fundorte von Geflügel mit dem hochpathogenen Virus beschränken." Mit den derzeitigen Auflagen fürchtet der Verband den Ausfall der kompletten Nachzucht bei Groß- und Wassergeflügel für dieses Jahr. Die Folge könnte sein, dass sehr viele Züchter im Ursprungsland der organisierten Rassegeflügelzucht aus ihrem Hobby aussteigen.

Fragen an die Regierung

Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl hat einen Fragenkatalog an die Staatsregierung erstellt. Er will unter anderem wissen, ob die Vogelgrippe bei den Rasse- und Geflügelzüchtern, in der freien Natur oder nicht vielmehr in der Massentierhaltung ausbricht: Seien nicht die Bedingungen einer großen und engen Geflügelhaltung verantwortlich für die Entstehung hochansteckender Formen der Viren?Strobl geht auch der von den Geflügelzüchtern gestellten Frage nach, ob das Virus über Transporte zu Schlachthöfen oder über mit Erregern belastete Luft aus Ställen, mangelhafte Hygiene beim Transport, Ausbringung von Geflügelkot auf Agrarflächen oder Eintrag ins Oberflächengewässer in die freie Natur gelangt und so auch Wildvögeln gefährlich werden kann. Strobl geht es darum, "dass bei der Betrachtung der Vopgelgrippe und deren Verbreitung alle Möglichkeiten in Betracht gezogen werden".Vielen Rassegeflügelzüchter litten unter der Stallpflicht - die Entstehung der Vogelgrippe sei aber womöglich ganz woanders zu suchen. Die besonders betroffenen Freiland-Geflügelhalter hätten kein Verständnis dafür, den zusätzlichen Aufwand zu tragen. Zumal die Übertragung durch Wildvögel auf unbestätigten Theorien beruhe. "Es muss möglichst schnell Abhilfe geschaffen werden", fordert Strobl. In anderen Bundesländern werde von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Aufstallung risikoorientiert und auf Kreisebene anzuordnen. Nun müssten die Infektionswege erforscht werden, damit nicht ausgerechnet den am wenigsten Schuldigen aufgrund von Vermutungen und Theorien unverhältnismäßig hohe Belastungen aufgebürdet würden.