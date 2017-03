Das Problem ist nicht neu. Pflichtschuldige Sorgenmienen folgen auf dem Fuße, wenn der anhaltende Landverbrauch wieder einmal beklagt wird. Weglächeln lässt sich das Thema jedenfalls nicht.

Ein Ist-Zustand

Tendenz bleibt gleich

Positive Anzeichen

Zu unverbindlich

Definition "Der Flächenverbrauch wird üblicherweise über die Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsfläche dargestellt. Diese setzt sich aus der Gebäude- und Freifläche, der Betriebsfläche (ohne Abbauland), der Erholungsfläche, der Verkehrsfläche sowie der Friedhofsfläche zusammen.



Hierbei ist zu beachten, dass die Siedlungs- und Verkehrsfläche in beachtlichem Umfang auch Grün- und Freiflächen umfasst, so dass der Flächenverbrauch nicht mit Versiegelung (Überbauung, Betonierung, Asphaltierung usw.) gleichzusetzen ist. Die Einwohnerzahl bezieht sich auf das aktuelle Jahr.



Beim Zeitvergleich ist zu beachten, dass auch flächenmäßige Veränderungen ausgewiesen sein können, obwohl sich an der tatsächlichen Nutzung der Fläche nichts geändert hat. Ursachen hierfür sind: definitorische Änderungen bei der Flächenzuordnung, nachträgliche Berichtigungen im Liegenschaftskataster, genauere digitale Vermessung." (aus: Statistikatlas Bayern)

Ich mache immer wieder die gleichen Erfahrungen. Peter Zahn, Kreisvorsitzender Bund Naturschutz

Man könnte auch herauslesen, dass es in der Region eine gut ausgebaute Infrastruktur und Entwicklungsperspektiven gibt. Harald Herrle, Landratsamt

Der eigentliche, zehrende Landfraß findet aber nicht in den Städten, sondern in ländlichen Gebieten statt. Denn urbane Ballungsgebiete haben naturgemäß (zu) wenig Platz. Das bekommen die Oberpfalz und der Landkreis sehr wohl zu spüren. Der Regierungsbezirk ist beim Flächenverbrauch der Spitzenreiter im Freistaat, der Landkreis Amberg-Sulzbach steht derzeit in der Oberpfalz auf Platz eins. Diese Feststellung fußt auf Erhebungen des Landesamtes für Statistik.Aufgegriffen hat sie kürzlich der Landesvorsitzende des Bund Naturschutz (BN), Hubert Weiger, in seiner Jahrespressekonferenz in Regensburg (wir berichteten). Für den Kreisvorsitzenden des Umweltverbandes, Peter Zahn, ist das alles ein eher alter Hut. Seit Jahren mahnt er einen zu sorglosen Umgang mit den begrenzten Flächenressourcen an. "Die hören mir zwar zu, hören tun sie aber nicht auf mich", sagt er in seiner Funktion als offiziell bestellter Umweltschutzberater der Stadt Sulzbach-Rosenberg.Eine Betrachtungsweise der Statistiker gibt den Bodenverbrauch als ein auf Einwohner bezogenes Pro-Kopf-Verhältnis an. Rechnerisch schneiden Städte und Ballungsgebiete dabei immer gut ab, weil sie hohe Einwohnerzahlen auf einer relativ geringen Fläche aufweisen. Der Statistikatlas Bayern, den das zuständige Landesamt herausgibt, arbeitet unter anderem bei der Beschreibung des Flächenverbrauchs mit sogenannten Kennzahlen, die auf einem Pro-Kopf-Verhältnis (Quadratmeter je Einwohner) basieren.Die aktuelle Situation stellt sich laut Statistikatlas seit 2012 (bis 31. Dezember 2015) so dar, dass der Landkreis (Kennzahl 9,7) mit deutlichem Abstand in der Oberpfalz den größten Flächenverbrauch vor Neumarkt und Regensburg (beide 6,2) aufweist. Die kreisfreien Städte Amberg (3,6) und Weiden (1,9) spielen bei dieser Betrachtung eine untergeordnete Rolle.Das Landratsamt orientiert seine Einschätzung der Lage lieber an anderen Betrachtungsrelationen. Als Bezugsgröße zieht die Presseabteilung jeweils den Landesdurchschnitt und absolute Hektar-Zahlen oder prozentuale Veränderungen heran. Im Detail ergibt das zwar keine durchgängige Spitzenposition des Landkreises beim Flächenverbrauch mehr, im Trend jedoch schon.Das räumt auch stellvertretender Pressesprecher Harald Herrle ein: "In der Tat ist es so, dass die Veränderung der Verkehrsflächen in Hektar von 2014 auf 2015 in der Region überdurchschnittlich hoch ist." Der Landverbrauch wird auf 185,8 Hektar beziffert. Das ist Platz zwei nach Neustadt/Waldnaab (+356,3). Doch alle anderen fünf Oberpfälzer Landkreise liegen deutlich niedriger und ausschließlich im zweistelligen Bereich.Herrle ist bemüht, Amberg-Sulzbach aus den statistischen Spitzenplätzen des Flächenfraßes herauszubekommen. "Im Vergleich der gesamten Flächeninanspruchnahme in Prozent des Kreisgebietes liegt der Landkreis (...) regelmäßig unter dem bayerischen Durchschnitt."Dieser Wert (Anteil der Siedlungs- und Verkehrsflächen) macht 2015 für das Kreisgebiet 9,6 Prozent aus, bayernweit 11,9 Prozent. 2008 betrug diese Kennziffer für den Landkreis allerdings noch 8,5, während der Freistaat schon bei 11,1 rangierte. Deshalb streitet auch das Landratsamt nicht ab, dass in jüngerer Zeit mehr Grund und Boden als in der Vergangenheit verbraucht wurde. "Besonders auffällig" sei das beim Verkehr, räumt Herrle ein. Auch Industrie- und Gewerbeflächen würden spürbar zu Buche schlagen (2015: plus 10,9 Hektar, oberpfalzweit Platz vier)."Aus den Zahlen könnte man auch herauslesen, dass es in der Region eine gut ausgebaute Infrastruktur, Entwicklungsperspektiven für Unternehmen und attraktive Wohngebiete gibt", wertet Herrle seinen Blick in den Statistikatlas in Sachen Landverbrauch. Solche Sätze hat der BN-Kreisvorsitzende schon unzählige Male gehört. Peter Zahn befasst sich seit 20, 25 Jahren mit diesem Thema. Aus einem ganz einfachen Grund, wie er sagt: "Boden ist eine begrenzte Ressource." Zahn bescheinigt sogar der Politik, das ebenso erkannt und in Gesetze und Verordnungen gegossen zu haben. In Bayern genieße der Bodenschutz sogar Verfassungsrang.Bloß unten käme in der Alltagspraxis davon nur noch wenig bis gar nichts mehr an, wie sich aus den Statistiken ablesen lasse. "Ich mache immer wieder die gleichen Erfahrungen", erzählt der BN-Kreisvorsitzende. Wenn trotz noch freier Bauplätze von Kommunen neue Wohngebiete ausgewiesen würden, heiße es, die Grundstückseigener des Bestandes seien "nicht verkaufsbereit".Erhebe er Einwände gegen ausgedehnte neue Gewerbeflächen, werde mit Konkurrenzsituationen zu Nachbarkommunen, der Notwendigkeit einer Flächenbevorratung, ansiedlungswilligen neuen Betrieben und der Notwendigkeit der Sicherung oder Schaffung von Arbeitsplätzen argumentiert. Das Ergebnis sei immer das gleiche: weiter fortschreitender Flächenverbrauch.Zahn glaubt zu wissen, woran das liegt. Wenn durchaus strenge gesetzliche Vorgaben über Landes- und Regionalentwicklungspläne unten bei den Kommunen angekommen seien, gelte das Prinzip der Abwägung. Das sei es dann gewesen. "Mehr Verbindlichkeit" eines verstärkt regional, weniger lokal ausgerichteten Bodenmanagements wünscht sich deshalb der BN-Kreisvorsitzende und hat diesen Gedanken schon durchgespielt, besser gesagt durchgeträumt. Weit gekommen sei er nicht, sagt Zahn. Schon bei dem Stichwort Gewerbesteuer habe ihn die Wirklichkeit wieder eingeholt.___Weitere Informationen: