Die Lücke im Netz ist erwünscht: Sie soll aufgespürt werden. Dazu nutzt der Freistaat den Zweckverband Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS). Er testet im Pilotprojekt "Offenes WLAN im ÖPNV" den Gratis-Internet-Zugang auf ausgewählten Bus-Linien.

Handy schützt Bus Gratis-WLAN im Bus soll den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen. Aber auch den Vandalismus reduzieren. Was Letzterer mit dem Thema zu tun hat, brachte Verbandsvorsitzender OB Michael Cerny (Amberg) in einem Satz auf den Punkt: "Früher haben s' die Fenster im Bus beschmiert, jetzt schauen sie halt auf ihr Handy." Zumindest in Großstädten habe man inzwischen entsprechende Erfahrungen gemacht. (eik)

Hintergrund Warum testet man WLAN im Bus in Amberg, wo der mobile Empfang besser sei als in vielen Teilen des Landkreises? Verbandsrat Dieter Amann (Amberg) hätte es lieber gesehen, statt des Stadtverkehrs Strecken nach Fichtenhof oder Ammerthal zu testen - gerade, um Lücken aufzudecken. "Da sind die Mobilfunk-Verbindungen sehr, sehr schlecht, das weiß ich aus eigener Erfahrung." Ammerthal beispielsweise sei ein Funkloch, da gehe gar nichts. Was die dortige Bürgermeisterin Alexandra Sitter so nicht auf sich sitzen lassen wollte, mit dem augenzwinkernd formulierten Hinweis: "Wir haben schon Telefon."



ZNAS-Geschäftsführer Hans-Jürgen Haas erinnerte daran, dass sich die Verbandsversammlung ausdrücklich für Stadt und Landkreis als Modellgebiet entschieden habe - und gegen Ammerthal: Die Fahrt von Amberg aus in die Nachbargemeinde sei einfach zu kurz, um das WLAN richtig nutzen zu können. Deshalb seien gezielt lange Linien ausgesucht worden.



"Modellprojekt" bedeute eben auch, "wir werden nicht alles abdecken können", ergänzte ZNAS-Vorsitzender Michael Cerny: "Lasst es uns doch mal starten und ausprobieren", um Erfahrungen zu sammeln. Je nachdem, welchen Bus die RBO auf welcher Route einsetze, hätten auch Passagiere nach Schmidmühlen oder Weiden (über Schnaittenbach) kostenlosen Netz-Zugang. (eik)

Amberg-Sulzbach. Das Bayerische Verkehrsministerium war an den Landkreis herangetreten, weil es, analog zu einem Projekt in Südbayern, auch einen Träger für den Norden suchte. Die ZNAS-Verbandsversammlung hat dem zugestimmt, damit ist der Raum Amberg-Sulzbach Modellregion.Ziel ist es, Passagieren im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) unterwegs die kostenlose Nutzung des Internets per WLAN zu ermöglichen - um damit diesen Transportweg noch attraktiver zu machen. Dazu sollen 20 Busse mit der entsprechenden Technik nachgerüstet werden, der Freistaat trägt über das Bayerische Landesamt für Vermessung und Digitalisierung die Kosten für den Einbau und den Betrieb bis 2019. Wie ZNAS-Geschäftsführer Hans-Jürgen Haas in der jüngsten Verbandsversammlung berichtete, hatte der Verband zunächst erwogen, Linien im Vilstal mit WLAN auszustatten. "Aber da hätten wir über 50 Fahrzeuge gebraucht."Stattdessen werden nun 19 Busse mit der neuen Technik bestückt: zehn moderne Fahrzeuge der RBO sowie neun des Amberger Stadtverkehrs (Linzer). Damit sind die Testläufe nicht streng auf bestimmte Linien beschränkt, weil die RBO auch mit Subunternehmern unterwegs ist, wie Hans-Jürgen Haas erläuterte: Auch Sulzbach-Rosenberg und das Vilstal könnten in den Genuss der neuen Technik kommen - je nachdem, "welcher Bus kommt".Die Kunden sollen an einem Aufkleber beim Buseinstieg sehen, ob sie unterwegs gratis ins Internet können. Sie bekommen per WLAN einen offenen Zugang (also ohne Passwort) zum Internet, koordiniert über den Anbieter Vodafone, ohne Kosten und mit unbegrenztem Datenvolumen.Wie groß der Telefon- und Surf-Spaß unterwegs tatsächlich ist, hängt natürlich davon ab, wo es Empfang gibt: Lücken im Netz sollen "nebenbei" entdeckt werden - sie zu schließen, sei dann allerdings Sache der Mobilfunk-Anbieter, betonte ZNAS-Vorsitzender OB Michael Cerny. Eine Fahrgast-Befragung zu Beginn der Projektphase und nach deren Abschluss soll zeigen, wie das Angebot bei den ÖPNV-Nutzern ankommt.Die Fahrzeuge werden in den Osterferien nachgerüstet. Laut Haas soll die zweijährige Testphase dann zum Schulbeginn Ende April starten.WLAN im Bus: Was Stadt und Landkreis jetzt testen wollen, ist in Ambergs griechischer Partnerstadt Trikala schon längst Standard, sagte Oberbürgermeister Michael Cerny. "Und wir diskutieren hier drüber." Von seinem letzten Besuch in Trikala berichtete der OB, die Griechen hätten das Thema "ganz pragmatisch" gelöst: "Die haben einen Router, wie du ihn daheim im Keller hast, im Bus an der Decke - und das hat funktioniert."