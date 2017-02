Amberg-Sulzbach. Zur Arbeitssitzung kam der SPD-Kreisvorstand Amberg-Sulzbach im Café Schloss-Treff in Hirschau zusammen. Zunächst erläuterte Besitzerin Johanna Erras-Dorfner das Konzept des Lokals. Ihre Idee war, einen Ort zu schaffen, in dem Gesundheit das zentrale Element sei. Von Ernährung in Form von Lebensmitteln aus einem kleinen Bio-Laden oder Speisen aus dem Bistro über Beratung bis hin zu kulturellen Angeboten drehe sich im Schloss-Treff alles um einen ganzheitlichen Gesundheitsansatz.

Einige Neuaufnahmen

Basis einbezogen

Burkert und Aures

Danach ging Kreisvorsitzender Uwe Bergmann auf den Wechsel an der SPD-Spitze ein. Martin Schulz habe als designierter Kanzlerkandidat und Vorsitzender der Partei Auftrieb gegeben, stellte er fest. Das sei auch im Kreisverband mit einigen Neuaufnahmen deutlich zu spüren. Schulz sei ein Mann, der SPD-Kernthemen wie sozialen Zusammenhalt und gerechte Gesellschaft glaubwürdig vertrete. Mit seiner Art, auf Menschen zuzugehen, begeistere er viele, insbesondere die junge Generation, wird Bergmann in einer Pressemitteilung dazu zitiert."Martin Schulz tut der politischen Landschaft insgesamt gut. Er versteht es, viele Unzufriedene wieder in den demokratischen Prozess mit einzubinden. Das wird auch Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln nehmen", war sich Bergmann sicher.Überrascht sei man hingegen vom Amtsverzicht des SPD-Landesvorsitzenden Florian Pronold gewesen. Immerhin habe er auf der Landesvertreterversammlung im Dezember in Nürnberg bei der Reihung der SPD-Landesliste zur Bundestagswahl noch seinen Führungsanspruch für die kommenden Jahre bekräftigt.Brigitte Bachmann freute sich, dass bei der Neuwahl um den Landesvorsitz die Basis einbezogen werden soll. Gebe es mehr als ein Kandidaten, könnten alle Mitglieder über die oder den neuen Vorsitzenden abstimmen. Bachmann rief die Ortsvereine auf, sich rege zu beteiligen. Der Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Winfried Franz, legte dar, dass man mit Besuchen bei Vereinen, Verbänden und Firmen versuche, alle gesellschaftlichen Gruppen mit einzubinden.Bezirksrat Richard Gaßner setzte sich mit den Vorgängen um den Riedener CSU-Gemeinderat Hubert Haas auseinander. Das Schweigen und die Untätigkeit der CSU sowohl auf Landes- als auch auf Kreisebene hätten ihn sehr überrascht. Immerhin habe ein CSU-Mitglied die Bundesregierung, an der die CSU beteiligt sei, ohne Ausnahme in einem sozialen Netzwerk als "Volksverräter" bezeichnet. Er hoffe, die CSU-Führung könne sich noch zu einem klaren Machtwort durchringen und sich von Haas trennen.Michael Rischke wies auf den politischen Aschermittwoch in Ursensollen hin. Am 1. März werde im Gasthaus Reif ab 19.30 Uhr der Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Bundestag, Martin Burkert, sprechen. Marktrat Georg Söldner (Rieden) erinnerte an die Traditionsveranstaltung des Kreisverbandes zum politischen Aschermittwoch in Vilshofen. Heuer spreche Landtags-Vizepräsidentin Inge Aures. Beginn im Gasthaus Ochsenwirt sei um 9.30 Uhr.