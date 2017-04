Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt will selbst zum Spaten greifen. Aber wohl erst Ende Juni. Doch weil sein Einsatz auf der Baustelle doch eher symbolischer Natur ist, ist dort jetzt schon schweres Gerät im Einsatz.

An Geld mangelt es nicht. Bundestagsabgeordneter Karl Holmeier (CSU)

B 85: Vierspurig von Schafhof bis Pittersberg Die Schneisen, die die Experten beiderseits der B 85 geschlagen haben, sind bewusst etwas breiter, als es der Straßenbau erfordert, erläuterte der zuständige Abteilungleiter des Bauamts, Stefan Noll: "Wir bauen auch gleich einen stabilen Waldsaum", der dann auch Sturm weniger Angriffsfläche biete. Vorbereitend müssen Glasfaserkabel, die derzeit neben der B 85 verlaufen, verlegt werden. Außerdem ist eine archäologische Dokumentation der vorhandenen "Splitterschutzboxen" vorgesehen - Überreste eines einst geheimen und auch heute wenig bekannten Militärflugplatzes aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs.



Die eigentlichen Straßenbauarbeiten sollen Ende Juni beginnen. Derzeit läuft die europaweite Ausschreibung. Die Verkehrsteilnehmer, die auf der B 85 unterwegs sind, können dies übrigens auch während der Bauzeit weitgehend ungestört tun, betonte Noll: Der Ausbau von zwei auf vier Spuren sei so geplant, dass die beiden zusätzlichen Streifen an einer Seite (rechts in Fahrtrichtung Schwandorf) angesetzt werden. Sind sie fertig, läuft der Verkehr über sie, dann kann die "alte" B 85 erneuert werden. Diese sei "komplett verbraucht" - zumal sie einst nicht dafür ausgelegt worden sei, dass über sie täglich 2200 Lkw (insgesamt rund 13 200 Fahrzeuge) über sie rollen. Bis 2030 seien über 15 000 Fahrzeuge/2300 Lkw prognostiziert



Das geplante Vorgehen beim Ausbau erspart laut Noll den Verkehrsteilnehmern Umleitungen: "Wir können nahezu die ganze Bauzeit den Verkehr aufrechterhalten." Die vier Spuren werden durch eine Betonschutzwand getrennt, wie es sie schon vor und nach diesem Abschnitt gibt. Parallel zur B 85 entsteht auf der einen Seite ein Forstwirtschaftsweg und auf der anderen ein Feld- und Waldweg, der zwischen Schafhof und Pittersberg eine Lücke im Radwegenetz schließt.



Die Fertigstellung stellte Noll bis Ende 2018 in Aussicht. (eik)

Spezialmaschinen schreddern momentan die Überreste der Bäume, die hier geschlagen wurden - und machen den Weg frei für den weiteren vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 85 zwischen Schafhof/Amberg Ost und Pittersberg. Knapp zehn Millionen Euro werden hier investiert, informierte Bundestagsabgeordneter Alois Karl. Er gab am Donnerstag mit seinen Parlamentarier-Kollegen Barbara Lanzinger, Amberg, und Karl Holmeier, Cham, (alle CSU) sowie Behördenleiter Henner Wasmuth und Abteilungsleiter Stefan Noll (beide Staatliches Bauamt) einen Überblick über den Stand des Projekts.Die Politiker waren hocherfreut, dass die B 85 als "wichtige Magistrale" wieder ein Stück weiter vierspurig wird - "fast wie eine Autobahn", wie Karl sagte. Das Geld dafür sei freigegeben, "jetzt kann zügig ausgebaut werden", was derzeit für alle baureifen Projekte gelte. "An Geld mangelt es nicht", bestätigte Karl Holmeier, der die Baubehörde deshalb auch aufforderte, gleich weiter zu planen. Schließlich soll die B 85 in zwei folgenden Abschnitten bis nach Schwandorf vierspurig werden. Hier wollten sich die Beteiligten allerdings zeitlich noch nicht festlegen.Angetan war auch Bürgermeister Josef Gilch (Ebermannsdorf) - die B 85 sei wichtige Infrastruktur für sein Industriegebiet Schafhof, das gerade wieder erweitert wird. Auch die Sicherheit für den Verkehr ist für Gilch ein Thema: Seine Gemeinde-Feuerwehren hätten nach Unfällen auf dieser vielbefahrenen Straße schon mit vielen Verletzten und Toten zu tun gehabt. Gilch habe, was die nötigen Grundstücke angehe, schon eine wichtige Vorleistung für die Zukunft erbracht, betonte Henner Wasmuth: Im Bereich der jetzigen Zufahrten zu Industriegebiet und A 6 soll einmal ein Kleeblatt, wie man es von Autobahnen kennt, entstehen. Die Planungen dürften in zwei, drei Jahren so weit sein, dass man hier einsteigen könne.