"Diese einfachen Sprüche und Pseudo-Wahrheiten sind ein Schlag in das Gesicht von Tausenden verantwortungsvoll arbeitenden Bauern": BBV-Bezirkspräsident Franz Kustner ist stinksauer. Sein Zorn gilt dem Umweltministerium - und gipfelt in der Forderung nach dem Rücktritt von Barbara Hendricks.

"Ehrenrührige Aussagen"

"Ein Skandal"

Dass sich das Bundesumweltministerium auf diesem Wege vor den Wahlkampfkarren der SPD spannen lässt, ist ein Skandal. Franz Kustner

JU reimt zurück

Amberg-Sulzbach. (eik) Mit einer Kampagne verbreitet das Ministerium auf Plakaten in über 70 deutschen Städten und im Internet "Neue Bauernregeln". "Gibt's nur Mais auf weiter Flur, fehlt vom Hamster jede Spur" lautet ein Spruch, "Steht das Schwein auf einem Bein, ist der Schweinestall zu klein" ein anderer."Wir werden von einem Bundesministerium und mit Hilfe von Steuergeldern einfach als Umweltverschmutzer oder Tierquäler hingestellt. Die Kampagne muss sofort gestoppt werden", verlangt Kustner nach einer Pressemitteilung des BBV - und fordert den Rücktritt von Ministerin Barbara Hendricks (SPD). "Aufgabe des Umweltministeriums ist es, Probleme beim Umwelt- und Ressourcenschutz sachlich und deutlich zu benennen. Doch mit dieser unsäglichen Meinungsmache gegen alle Bauernfamilien ist Hendricks eindeutig übers Ziel hinausgeschossen": So bringt Kreisbäuerin Brigitte Trummer die Stimmung der Bauern auf den Punkt.Kustner kritisiert, dass das Ministerium mit "seinen pauschalisierenden und ehrenrührigen Aussagen die Grundlagen für einen konstruktiven Dialog über Landwirtschaft und Umwelt" zerstöre. Bereits in den vergangenen Monaten habe die Ministerin drängende Fragen "sehr unsachlich pauschal beantwortet und die Probleme auf die Landwirtschaft abgewälzt", sagt Trummer: "Wer den Feinstaub in deutschen Städten mit drakonischen Auflagen für Ställe bekämpfen will oder beim Klimaschutz die Weidehaltung als eines der größten Probleme identifiziert, hat entweder keine Ahnung oder will gezielt Bauernhöfe zum Aufgeben zwingen." Der BBV-Kreisverband hat sich an den zuständigen SPD-Bundestagsabgeordneten Uli Grötsch (Weiden) gewandt und von der SPD-Landesgruppe Konsequenzen verlangt.Nach Kustners Ansicht muss zudem überprüft werden, ob die Kampagne Steuergelder "für Partei- und Wahlkampfzwecke missbraucht": "Mit einer derart aufgemachten Kampagne will Hendricks der SPD agrarpolitisches Profil verschaffen." Dass sich das Ministerium "auf diesem Wege vor den Wahlkampfkarren der SPD spannen lässt, ist ein Skandal." Selbst der Steuerzahlerbund habe die Kosten von 1,6 Millionen Euro für elf "Bauernregeln" als Verschwendung bezeichnet. (Reaktionen)Die Junge Union (JU) Amberg-Sulzbach reimt zurück: "Macht Barbara die Bauern platt, wird selbst der Sozi nicht mehr satt", lautet ihre Reaktion auf die "neuen Bauernregeln". Sie fordert die Kreis-SPD auf, sich davon zu distanzieren. JU-Kreisvorsitzender Michael Mertel betont: "Die steuergeldfinanzierte und populistische Kampagne trägt nicht mal ansatzweise zur Verbesserung der Nachhaltigkeit bei, sondern ist schlichtweg dazu da, unsere Landwirte schlecht zu machen." Diese trügen in Bayern und insbesondere im Landkreis Amberg-Sulzbach seit Jahrhunderten zum Erhalt der Kulturlandschaft bei."Falls die SPD auch nur einen Hauch bayerische Interessen vertreten möchte", müsse sich parteiinter Widerstand "gegen das unsägliche Vorgehen von Frau Hendricks" regen und die Kampagne zurückgezogen werden. Der stellvertretende BBV-Kreisobmann, JU-Ehrenmitglied Dieter Dehling, betont, die Bauern wüssten durch ihre fundierte Ausbildung, "wie man vernünftig Tiere hält und den Grund und Boden nachhaltig bewirtschaftet". Michael Mertel ergänzt, dass die Landwirte die Bürger täglich mit hochwertigsten Lebensmitteln ernähren. "Auch SPD-Politiker sitzen nur durch die täglichen Mühen der Landwirtsfamilien an einem reich gedeckten Tisch", ergänzt Markus Weiß, Jungbauer und Vorsitzender der JU Poppenricht-Traßlberg.