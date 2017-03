Hans-Jürgen Haas sprach von einer "kleinen Beschwerdewelle": Der Geschäftsführer des Zweckverbands Nahverkehr Amberg-Sulzbach (ZNAS) berichtete in der Verbandsversammlung am Mittwoch im Amberger Rathaus davon, dass im Landkreis Gemeinden neuerdings "flächendeckend" Papierkörbe an Bushaltestellen abbauen.

Hecke ist keine Müllhalde

Bürger müssen mitmachen

Wenn der Abfalleimer voll ist, schmeiß ich's halt daneben. OB Michael Cerny kritisiert die Haltung mancher Bürger

Das Ergebnis: Der Müll wird einfach so weggeworfen. Und landet nicht selten in Nachbars Garten.Haas erwähnte als plakatives Beispiel für das Problem eine Hecke im Landkreis, die der Eigentümer inzwischen mit Zetteln bestückt hat: "Hier ist keine Müllhalde" stehe darauf. Die Aufstellung von Abfallbehältern an Bushaltestellen sei nicht Aufgabe des ZNAS, sondern der jeweiligen Gemeinde, merkte Haas dazu an.Die Kommunen wolle der Verband dabei nicht bevormunden, er sei aber der Meinung, dass es zu einem modernen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) dazu gehört, dass man an einer Haltestelle Müll ordentlich entsorgen kann. Er plädierte deshalb für einen entsprechenden Appell an die Gemeinden.Den zu beherzigen, koste eine Menge Geld, merkte der Verbandsvorsitzende, Ambergs Oberbürgermeister Michael Cerny, an: "Das muss uns allen klar sein." In Amberg habe man die Nachrüstung von Abfallkörben einmal überschlagen - und sei auf eine Summe von bis zu 40 000 Euro gekommen. Die Kosten für die Leerung seien dabei noch gar nicht inbegriffen. Die Debatte um die Zuständigkeit ist für Hans-Jürgen Haas bereits geklärt: "Die Regierung der Oberpfalz geht davon aus, dass es Aufgabe der Kommunen ist", eine ordentliche Entsorgung an ÖPNV-Haltestellen zu sorgen.Cerny sieht aber nicht nur sie, sondern auch die Bürger in der Pflicht - und vermisst neuerdings "eine gewisse Grunddisziplin" bei manchen Zeitgenossen. Stattdessen handelten die nach der Devise: "Wenn der Abfalleimer voll ist, schmeiß ich's halt daneben." Cerny hat bei diesem Thema "ein anderes Weltbild". Auch er betonte, der ZNAS könne nicht ins Haushaltsrecht seiner Mitglieds-Gemeinden eingreifen, wohl aber einen Aufruf an sie richten. Das tat das Gremium einstimmig, mit der Bitte, den Abbau der Papierkörbe an den Bushaltestellen zu stoppen und sogar noch zusätzliche aufzustellen, um für mehr Sauberkeit zu sorgen.