Amberg-Sulzbach. "Da blutet einem das Herz, wenn so schöne alte Holzmöbel verbrannt werden." Um Abhilfe zu schaffen, hatte Veronika Frenzel (SPD) im Umweltausschuss schon einmal angeregt, man könne doch auf den Wertstoffhof angelieferte Stücke, für die sich noch Interessenten fänden, kostenlos an diese abgeben. Geht nicht, hieß es damals - zum einen weil es als Diebstahl zählt, wenn man Sachen mitnimmt, die per Anlieferung ins Eigentum des Landkreises übergehen, zum anderen weil die Ausschreibungen für die einzelnen Müllfraktionen dem Landkreis mehr einbrächten, wenn hier größere Mengen zu erwarten seien.

Landrat: Keine Chance

Dann in Produkthaftung

Frenzel startete aber nun einen neuen Anlauf, diese Hürden zu umgehen: Dann müsse man vor dem Wertstoffhof einen Bereich schaffen, wo Anlieferer die Teile ablegen könnten, die andere womöglich gerne mitnähmen. Ihr sei bewusst, dass man damit "ein bisschen Chaos" schaffe, "aber ist das nicht besser als die Wertevernichtung?"."Wenn das unseren Machtbereich erreicht, ist es zu spät", sah Landrat Richard Reisinger auch hier keine Realisierungschance. Die Abfallbroschüre weise aber für solche Fälle auf caritative Verbände als dankbare Abnehmer hin. Wenn der Landkreis sich darauf einlasse, müsse er quasi Basare dazu organisieren - "und wenn wir damit irgendwo anfangen, wird das von uns flächendeckend gefordert".Abfallwirtschaftsamts-Leiter Robert Graf benannte die mit Frenzels Idee verbundenen Folgen: Die Fläche, auf der die mitzunehmenden Stücke landen, müsse man komplett zur "Erstbehandlungseinrichtung" machen, als mindestens asphaltieren. Zudem brauche man dann besonders geschultes Personal und gerate in die Produkthaftung, wenn jemand durch die Gegenstände Schaden nehme. "Es ist gut gemeint, aber es wäre wirklich ein Chaos", resümierte Reisinger. Schon jetzt müsse man oft staunen, was aus den Grüngutcontainern hervorschimmere.Alfons Lobinger (ÖDP) hielt Frenzels Idee für insofern erwägenswert, als in anderen Regionen Projekte liefen, wo solche Mitnahmemöglichkeiten außerhalb der Zuständigkeit der Landkreise eingerichtet seien, quasi als "vorgelagerte privatwirtschaftliche Sache". Marianne Mimler-Hofmann (Grüne) brachten ihre Erfahrungen mit Kleidung, die über den Archeladen in Auerbach weitergegeben wird, zu der Einsicht: "Der Landkreis sollte sich hier raushalten."