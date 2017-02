Amberg-Sulzbach. Viele der rund 5000 Schulleiter an Grund- und Mittelschulen und ihre Verwaltungsangestellten "sind am Ende ihrer Kraft": Das betont der bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) in einem Brandbrief an Ministerpräsident Horst Seehofer und alle Landtagsabgeordneten. Albert Schindlbeck, BLLV-Kreisvorsitzender Amberg Stadt, unterstützt den Protest: "Wenn unsere Schulleitungen nicht endlich das bekommen, was sie seit Jahren fordern - mehr Leitungszeit, eine bessere Ausstattung, mehr Anerkennung und Unterstützung - werden wir frei werdende Stellen bald nicht mehr besetzen können."

Schon jetzt ist es laut Schindlbeck schwierig, Nachwuchs zu finden - "weil sich kaum noch Leute finden, die diesen nervenaufreibenden Job machen wollen". Er erwartet eine Reaktion Seehofers auf das BLLV-Schreiben, und zwar "nicht nur mit beschwichtigenden Worten. Davon haben wir in den vergangenen Jahren genug gehört"."So kann es nicht weitergehen", stellt Schindlbeck klar. Schulleitungen und Verwaltungsangestellte würden zwischen ihren Aufgaben zerrieben: "Es gibt hier kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsdefizit in Politik und Verwaltung." Diese müssten endlich die Realität zur Kenntnis nehmen: "Wir brauchen keine Zuckerl. Wir brauchen eine echte Reform." Der BLLV bemühe sich seit Jahren, die Situation zu verbessern. Inzwischen liege im Kultusministerium ein ganzes Bündel von Anträgen vor. Schindlbeck betonte, es gehe nicht darum, zu lamentieren: "Viele unserer Mitstreiter können einfach nicht mehr."