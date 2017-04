Heftige Gewitter, lokaler Starkregen und Sturzfluten rücken den Hochwasserschutz in den Fokus, auch in der Region. Sturzfluten sind die Folge von sintflutartigen kleinräumigen Regenfällen. Und sie sind schwer vorherzusagen, die Vorwarnzeiten sind deshalb extrem kurz.

Kommunalpaket geschnürt

Von 10H-Regel abweichen

Amberg-Sulzbach. Mit dem Klimawandel und der Bewältigung der Folgen hat sich auch der CSU-Umweltarbeitskreis (AKU) befasst. Verschärfend kommt für AKU-Vorstandsmitglied Helmut Kraus die Versiegelung der Böden hinzu. Gegen diese neue und wegen des Klimawandels vermehrt zu erwartende Gefahr müsse in den Gemeinden Vorsorge getroffen werden, forderte er.Zu denken gebe, dass sich nicht nur größeren Flüsse bei Starkregen in reißende Ströme verwandelten. Auch Gewässer dritter Ordnung würden urplötzlich zu einer großen Gefahr. Für diese Bäche seien eigentlich die Gemeinden zuständig. Der AKU begrüßt es, dass der Freistaat Bayern seine Hochwasser-Strategie um die neue Komponente Sturzfluten ergänzt und ein Kommunalpaket geschnürt hat, sagte Kümmersbrucks Bürgermeister Roland Strehl. Damit soll die Sicherheit der Bevölkerung vor Naturgefahren erhöht werden. Beratung, Förderung und Warnung laute der Dreiklang. AKU-Vorsitzender Sebastian Schärl zitierte Umweltministerin Ulrike Scharf: Der Klimawandel sei Fakt. Kommunen in Sachen Hochwasserschutz zu beraten, sei seit jeher wichtige Aufgabe der Wasserwirtschaftsämter. Den Gemeinden liegen laut Bürgermeister Markus Dollacker (Ensdorf) Risikokarten für kommunale Gewässer vor, die sie bei der Überwachung ihrer Stauanlagen unterstützten.Die staatliche Förderung von kommunalen Hochwasserprojekten wurde nach Angaben von Landtagsabgeordnetem Harald Schwartz weiter ausgebaut. Für interkommunale Hochwasser-Rückhalteprojekte an kleineren Gewässern mit ökologischer Bedeutung gebe es bis zu 75 Prozent Förderung. In den Jahren 2017 und 2018 stünden dafür Haushaltsmittel von zwölf Millionen Euro zur Verfügung, Neue Stellen zur Stärkung der Wasserwirtschaftsämter und des Landesamtes für Umwelt seien ebenfalls vorgesehen. Der Deutsche Wetterdienst werde seine Wetterprognosen noch stärker regionalisieren, kündigte Schwartz an.Der AKU will Windenergie trotz der 10H-Abstandsregel und diskutierte, wie die Kommunen von dieser Regelung (der Abstand einer Windenergieanlage zu Wohngebieten muss mindestens zehn Mal so groß sein, wie die Anlage hoch ist) abweichen könnten. Laut Vorstandsmitglied Hans Braun könnten die Kommunen die Regelung umgehen. Voraussetzung sei, dass sie die Windkraftflächen in den Flächennutzungsplänen darstellten und dazu Bebauungspläne aufstellten, die als Rechtsgrundlage für die Genehmigungen erforderlich seien. Kommunale Bauleitplanungen sicherten den Bürgern umfassende Beteiligungs- und Mitwirkungsmöglichkeiten bei den Windkraftplanungen zu. Der CSU-Umweltarbeitskreis sieht nach eigenen Angaben in den kommunalen Bauleitplanungen den Schlüssel für den weiteren Ausbau der Windenergie in der Region in den nächsten Jahren.Für Vorstandsmitglied Hans Seitz ist wichtig, dass die Bevölkerung an den Windkraftinvestitionen durch mehrheitliche Anteile wie bei Bürgerwindrädern an der Wertschöpfung vor Ort teilhaben kann. So werde Akzeptanz hergestellt.