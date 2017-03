Um den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) auch um diese Zeit attraktiver zu machen, sollten für die Nacht zum Sonntag Zusatzfahrten eingerichtet werden - auf den Bus-Linien 56 (über Poppenricht bis Sulzbach-Rosenberg) und 59 (über Raigering, Aschach und Lintach) ab 1.50 Uhr am Zentralen Omnibusbahnhof in Amberg.

Nicht einzuhalten

Dann teilte jedoch die Firma Linzer, die diese Strecken für die RBO bedient mit, dass sie wegen der Lenk- und Ruhezeiten diese Abfahrt nicht einhalten kann. Deshalb wurde sie nun auf 2.20 Uhr verlegt. "Das dürfte der Jugend entgegenkommen", vermutete ZNAS-Vorsitzender OB Michael Cerny: Sie hätten damit zu Hause die Ausrede "ich konnte nicht früher heimkommen".Auf Nachfrage der Verbandsräte teilte ZNAS-Geschäftsführer Hans-Jürgen Haas mit, auf der Strecke nach Poppenricht seien schon Nacht-Fahrgäste unterwegs gewesen, nach Aschach dagegen noch nicht. Cerny hatte eine humorige Vermutung, warum das so ist: "Aschach: In Freudenberg ist nachts so viel los, die fahren nicht weg." (eik)