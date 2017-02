Die SPD hatte es am eiligsten. Bei der CSU war es am spannendsten. Einige Fragen sind aber in Sachen Direktkandidaten der Parteien für die Bundestagswahl immer noch offen.

Pöllath kandidiert erneut

Piraten warten bis März

Wer ist wählbar? Für die Wählbarkeit bei der Bundestagswahl gibt das Bundeswahlgesetz keine hohen Hürden vor. Wählbar ist demnach schon, wer (am Tag der Wahl) Deutscher und mindestens 18 Jahre alt ist. Es sei denn, er ist vom Wahlrecht ausgeschlossen oder besitzt "infolge Richterspruchs die Wählbarkeit oder die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht". Dass die Direktkandidaten im Wahlkreis wohnen, ist also keine Voraussetzung für ihre Wählbarkeit. (ll)

Amberg-Sulzbach. Die bisher einzige Kampfabstimmung gab es bei der CSU. Dort konkurrierte die Ambergerin Barbara Lanzinger mit dem Neumarkter Ex-OB Alois Karl um die aussichtsreiche Kandidatur. Beide sind aktuelle Bundestagsabgeordnete; Lanzinger war 2013 über die Landesliste nach Berlin gekommen, Karl (66) hat seit 2005 das Direktmandat inne. Bei seiner Wiederwahl 2013 kam er auf 58,4 Prozent. Er setzte sich im November gegen seine parteiinterne Konkurrentin mit 92:67 Stimmen durch.Die Sozialdemokraten schafften bereits am 23. September Klarheit: Für sie möchte der Neumarkter SPD-Ortsvorsitzende Johannes Foitzik (56) auf direktem Weg in den Bundestag. Seine zweite Chance ist die Landesliste, auf der Platz 27 aber derzeit als wenig aussichtsreiche Position gilt - vor vier Jahren reichte es nur für 22 Sitze. SPD-Direktbewerberin im Wahlkreis Amberg/Neumarkt war damals Brigitte Bachmann. Für sie erwies sich die Kandidatur, bei der sie auf 20,9 Prozent kam, als Karriere-Turbo: Heute ist sie Bürgermeisterin der Gemeinde Birgland und stellvertretende Landrätin.Bisher haben nur die Grünen für 2017 eine Frau aufgestellt: Kreisrätin Yvonne Rösel (49) aus Sulzbach-Rosenberg. Auf der Landesliste belegt sie Platz 35. Der Bezirksvorsitzende Stefan Schmidt holte 2013 als Direktkandidat im Wahlkreis 4,9 Prozent.Die FDP setzt erneut auf ihren Kandidaten von 2013, den gebürtigen Sulzbach-Rosenberger Moritz Pöllath. Der 34-Jährige ist inzwischen wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität München. 2,1 Prozent war vor vier Jahren sein Erststimmen-Ergebnis.Die FW haben den Amberg-Sulzbacher Kreisvorsitzenden der Jungen Freien Wähler, Manuel Werthner (27) aus Amberg, nominiert. 2013 trat hier Matthias Penkala aus Freystadt (Kreis Neumarkt) an und kam auf 3,8 Prozent der Erststimmen.Die ÖDP versucht es mit einem politischen Newcomer: Norbert Peter (51) aus Paulsdorf. 2013 erreichte der inzwischen verstorbene Freudenberger Klaus Peter 2,6 Prozent. Die erst im Februar 2013 gegründete AfD war vor vier Jahren nicht mit einem Direktkandidaten angetreten. Heuer heißt er Peter Boehringer und kommt aus München.Die Linke nominiert am Samstag, 4. Februar, um 17.30 Uhr im Gasthaus Hiereth in Neumarkt. Ihr Direktkandidat von 2013, der Sulzbach-Rosenberger Wolfgang Berndt (damals 3,3 Prozent), wird nicht mehr in dieser Funktion antreten. Keine Nominierungsversammlung gab es bisher bei der Piratenpartei.Bei der Piratenpartei soll die Aufstellungsversammlung laut der Bezirksvorsitzenden Katharina Graßler "wohl im März" sein. 2013 kandidierte hier der Neumarkter Stefan Körner und brachte es auf 2,5 Prozent der Erststimmen. Der ehemalige Landes- und Bundesvorsitzende der Piraten steht für 2017 bereits auf Platz 1 der Landesliste seiner Partei.Beeilen müssen sich die Parteien, die noch keinen Direktkandidaten nominiert haben, aber nicht, jedenfalls nicht aus Fristgründen: Laut Bundeswahlgesetz sind Kreiswahlvorschläge beim Kreiswahlleiter spätestens am 69. Tag vor der Wahl bis 18 Uhr schriftlich einzureichen. Weil die Bundestagswahl inzwischen auf den 24. September terminiert wurde, kann man also bis Mitte Juli Kandidaten anmelden.