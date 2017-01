Die Elektromobilität wird heuer ein großes Thema im Amberg-Sulzbacher Land. Es geht um Tankstellen für Strom-Fahrer. Die haben nämlich dasselbe Problem wie Katharina List, die Klimaschutzkoordinatorin im Landratsamt: "Es gibt schon einige Ladesäulen bei uns im Landkreis. Aber wir wissen nicht genau, wo - und welche." Das soll sich jetzt ändern.

Ziel: Dichteres Ladenetz

In den Startlöchern

Noch bremst die Reichweite Das Landratsamt hat momentan nur ein Elektroauto in seinem Fuhrpark - "einen E-Golf, fürs Gebäudemanagement", berichtet Landrat Richard Reisinger. "Im Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit haben sie zwei, was wir auch mitbezahlt haben." Dann gebe es noch zwei AS-Bürgermeister, die mit E-Autos unterwegs sind: Florian Junkes (Hohenburg) und Markus Dollacker (Ensdorf).



Und wie sieht's aus beim Landrat? "Das wird mit Sicherheit ein Thema für mich", zeigt dieser sich offen für den alternativen Antrieb: "Ich bin schon probegefahren." Und? "Das ist ein ganz anderer Fahrkomfort."



Trotzdem gibt es ein aber - die Reichweite. Nachdem er dienstlich regelmäßig nach München müsse, sei das bislang ein Hindernisgrund. "Vielleicht wird der Weg über ein Hybridfahrzeug führen." Reisinger ist überzeugt, dass die E-Autos auch im Landratsamt Zukunft haben.



"Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, jetzt alles auf einem Technik-Stand zu kaufen - denn dann hat man auf einmal eine veraltete Technik in der gesamten Flotte. Also lieber ein bisschen flexibel und klug nachbeschaffen." Reisinger erinnert in diesem Zusammenhang an den "energetischen Rohrkrepierer, das Gasauto. Da haben wir ja auch noch eins. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten damals 20 Gasautos gekauft!"



Mit dem Elektro-Dienstauto des Gebäudemanagements sei jedenfalls ein Anfang gemacht. Abteilungen wie die Poststelle oder das Kreisjugendamt könnten nach Reisingers Ansicht folgen. (eik)

Nicht erlaubt Wenn es um erneuerbare Energien geht sind "eigene unternehmerische Formen, zum Beispiel Landkreiswerke, in der Landkreisordnung nicht zugelassen": Darauf verweist Landrat Richard Reisinger im Gespräch mit der AZ. Auf Landkreistag-Ebene sei darüber immer wieder einmal diskutiert worden - "aber da muss man schon den Interessen der Städte und Gemeinden den Vorrang lassen. Vor allem der Städte: Die wollen keine Konkurrenz durch Landkreis-Genossenschaften." Damit sei klar: "Wir dürften das maximal zum Eigenbedarf machen." (eik)

Im Blickpunkt Der Bund ist gefordert



Beim Thema Elektromobilität hofft Landrat Richard Reisinger, dass es "zunehmend Signale vom Bund" gibt - mit einem Masterplan. Schließlich komme jetzt auch die deutsche Automobilindustrie langsam in die Gänge. Reisinger hält es für "nicht so gut, wenn es da so individuelle kommunale Lösungen gibt, von Landkreis zu Landkreis verschieden". Diesen Aspekt hat auch Klimaschutzkoordinatorin Katharina List bei ihrem Elektromobilitätskonzept im Blick: "Es ist wichtig, dass wir uns mit unseren Nachbar-Landkreisen, mit der ganzen Region, abstimmen."



Förderung in Sicht



Der Bund hat laut Katharina List für 2017 Fördermittel für die Lade-Infrastruktur angekündigt - wahrscheinlich seien diese aber nur abrufbar, "wenn man das ordentlich mit einem Konzept hinterlegt hat: Deswegen müssen wir jetzt vorarbeiten, damit wir diese Mittel abrufen können".



Visionären glaubte keiner



Landrat Richard Reisinger erinnert sich noch an die Anfänge, an Pioniere im Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit (ZEN). "Die haben ja diese Vision von der Elektromobilität gehabt." Schon bevor er ins Amt gekommen sei, "haben die das propagiert, aber so ernsthaft hat ihnen keiner Glauben schenken wollen". Aber jetzt scheine "Bewegung in die Sache zu kommen".



Befreiungsschlag für Städte



Reisinger glaubt, dass die E-Mobilität "ein Befreiungsschlag für die Großstädte" wird - bei Lärm, Feinstaub, Emissionen. "Als Großstädter hätte ich das allergrößte Interesse, dass umgestellt wird auf E-Mobilität, weil das die Lebensqualität steigert." (eik)

Amberg-Sulzbach. Elektromobiltätskonzept heißt das - etwas sperrige - Zauberwort. "Das wird ein großes Projekt im ersten Quartal", kündigt die neue Klimaschutzkoordinatorin des Landkreises, Katharina List, an. Ein Ziel ist es, in einer Bestandsaufnahme einen Überblick zu bekommen, wo es im Raum Amberg-Sulzbach welche Art von Strom-Tankstellen gibt: kostenlos, gebührenpflichtig, schnell oder normal ladende, von öffentlicher, privater Hand oder der Wirtschaft betrieben."Man weiß eigentlich nicht genau, was es gibt", umreißt List den Ist-Zustand. Und verweist im selben Atemzug auf eines der Ziele: "Wir wollen ein dichteres Ladenetz haben." Deshalb werde das Thema jetzt angepackt, mit einem Elektromobilitätskonzept. "Das wird auch gefördert." Diese Unterstützung habe der Landkreis schon beantragt. "Vom Bund haben wir 25 000 Euro bekommen - dafür, dass wir das betrachten." Und genau das tun List und ihr Team jetzt. "Wir wollen zuerst mal schauen: Was gibt es schon bei uns im Landkreis?"Eine Bestandsaufnahme, das sei der Grundstock für Überlegungen, wie man das Stromtankstellen-Netz ausbauen will. Das sei nicht nur für die Nutzer von E-Mobilen wichtig, sondern auch für die Gemeinden, Wirtschaft, Supermärkte, Hotels - also "alle, die potenzielle Ladsesäulen-Betreiber" seien: "Wir werden oft gefragt: Welche Technik brauche ich dafür? Wo kann ich das hinbauen? Wie ist das mit dem Anschluss? Wie kriege ich Ökostrom in meine Säule? Wie funktioniert eine Kombination mit Photovoltaik? Wie kann ich das abrechnen? Und muss ich meinen Strom kostenlos abgeben?"Fragen, auf die das Konzept Antworten liefern soll, wie List betont. "Es soll sozusagen ein Handlungsleitfaden werden für alle, die eine Säule betreiben wollen." Für den Landkreis auch ein wichtiger Punkt bei diesen Überlegungen: Welche Standorte sind sinnvoll in den jeweiligen Gemeinden? "Es muss ja nicht immer vor dem Rathaus sein", stellt List klar - "oder vor dem Landratsamt". Wobei die Stromzapfsäule dort bestens angenommen werde. "In Ensdorf läuft sie auch sehr gut." Die Klimaschutz-Expertin weiß aber auch: "Das ist nicht überall so."Ihr Konzept soll den Gemeinden Sicherheit bei diesem Thema geben - nach dem Motto: Jetzt wissen wir, wie's geht - also machen wir's jetzt einfach. Viele Orte stünden schon in den Startlöchern, wüssten aber nicht, "wie sie's anfangen sollen oder was finanziell auf sie zukommt". Nicht einfacher werde es dadurch, dass im Moment "sehr viele wirtschaftliche Anbieter auf die Kommunen zukommen: Da kommen auf einmal Briefe von allen möglichen Anbietern - und die Gemeinden wissen nicht, was sie tun sollen". Auch hier soll das Konzept weiterhelfen - damit beim Thema E-Mobilität "kein Stillstand herrscht, sondern damit wir unser Ladenetz geordnet ausbauen."