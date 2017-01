Ist die Luft raus beim Thema Windkraftanlagen im Landkreis? 25 dieser Räder gibt es hier derzeit. Und Interesse an weiteren Anlagen auch: "Es erreichen uns schon noch Anfragen", berichtet Landrat Richard Reisinger in einem Gespräch mit der AZ zum Jahreswechsel.

Amberg-Sulzbach. Der Landkreis war schon früh mit von der Partie bei diesem Thema. "Je nach Einstellung zur Windkraft war es gut, dass wir so schnell waren - oder schlecht", lautet Reisingers vorläufige Bilanz. Und wie geht's weiter? Das Interesse von Investoren sei nicht erloschen. Und im regionalen Planungsverband "laufen derzeit noch Anfragen und Anhörungen". Selbst die Vorgaben des Freistaats, dass ein Windrad den zehnfachen Abstand seiner Höhe zur Wohnbebauung braucht (10 H), sei nicht unbedingt das Ende, meint der Landrat: "Man kann, wenn man will, noch Windkraft kreieren und die 10-H-Regelung unterschreiten, wenn sich alle einig sind."Reisinger hat den Eindruck, das dieses Thema auf jeden Fall sofort Emotionen erzeugt: "Auch Kommunalpolitiker, gleich welcher Couleur, die sonst landauf, landab dezentrale Energie-Erzeugungsformen vehement fordern, um dann vielleicht auch zusätzliche Stromtrassen zu vermeiden, büßen sehr schnell an dieser Vehemenz ein und vergessen diese Forderungen, wenn sich Wind-Projekte in irgendeiner Form ihren Gemeindegrenzen nähern."Wie steht's grundsätzlich mit den Eigeninitiativen des Landkreises bei den erneuerbaren Energien? Reisinger verweist hier auf Klimaschutzkoordinatorin Katharina List: Eine solche Fachkraft in den Reihen der Behörde zu haben, sei "nicht selbstverständlich". Die Grüne Hausnummer fällt Reisinger auch gleich ein: Diese Auszeichnung für umweltgerechte Baustoffe, Haustechnik und Umweltschutz im Haushalt "bauen wir aus", kündigt er an. Energieberatung, das Projekt Energieschule, das Klimadinner ("Das finde ich sehr gut") und die Energiebildung für Migranten seien weitere Bereiche, in denen sich der Kreis engagiere.Und dann ist da natürlich noch das Thema Photovoltaik (PV). "Das füllt Säle", weiß der Landrat - was sonst nur Experten mit Vorträgen über Einbruchsschutz oder Geldanlage gelinge. Reisinger kann dabei inzwischen auch privat ein Wörtchen mitreden: "Letztlich hat es das Zentrum für erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit in Ensdorf auch geschafft, dass der Landrat seit zwei Wochen eine PV-Anlage auf dem Dach hat." Die seit 1. Januar auch Strom ins öffentliche Netz einspeist.Reisinger zückt sein Handy: "Und ich kann auf mein Smartphone schauen und sehe dann, was zu Hause grade für Strom verbraucht wird." Er lacht, während er zum Beweis dafür auf dem Gerät herumtippt und gesteht: "Also ich fühle mich jetzt im Ambiente der regenerativen Energiefreunde sichtlich wohler."