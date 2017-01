Amberg-Sulzbach. Eine kleine Lösung, die nur die Bahn bezahlt? Oder eine größere, an der sich der Landkreis finanziell beteiligt? Darüber diskutierte der Bau- und Planungsausschuss. Am Ende fiel ein einstimmiger Beschluss: Geplant werden soll für die Bahnüberführung in Schönlind in größerer Dimension. Gebaut ist damit aber noch nichts.

100 Fahrzeuge pro Tag

"Wäre vertane Chance"

Reine Willenserklärung

Die Bahnüberführung der Kreisstraße AS 6 in Schönlind ist eine Engstelle. Sie ist nur einspurig befahrbar. Beschränkt ist sie auf 3,80 Meter Breite und höhenmäßig auf vier Meter. Sie soll erneuert werden, wie die Bahn, besser gesagt die DEB Engineering & Consulting GmbH, bereits im Herbst dem Landkreis mitgeteilt war. Nach Angaben des stellvertretenden Tiefbauamtsleiters, Diplom-Ingenieur Matthias Kolb, gibt es zwei Möglichkeiten.Wird der Neubau wieder so dimensioniert wie das bisherige Bauwerk, dann zahlt das die Bahn. Die andere Variante ist, künftig eine Breite von 10,50 Meter und eine Höhe von 4,70 Meter zu haben, dann müsste sich der Landkreis kostenmäßig beteiligen. Allerdings wären diese Ausgaben wiederum förderfähig.Landrat Richard Reisinger sah in der letztgenannten Variante eine "Chance, die wir uns nicht entgehen lassen sollten". Stefan Lindenberger (Bündnis 90/Die Grünen) erkundigte sich nach der Frequenz: "Wie viele Lkws sind es pro Tag, wie oft muss ein Auto warten?" Er erachtete die bisherigen vier Meter als ausreichend: "Da kommt jeder Lkw durch." Auch die Breite von 10,50 Meter erschien ihm üppig.Matthias Kolb teilte mit, dass diese Stelle rund 100 Fahrzeuge pro Tag passieren. Den Schwerverkehr gab er mit zehn Prozent an. Stellvertretender Landrat Martin Weiß (CSU) plädierte wie auch Reisiger für die größere Variante. "Es wäre die verkehrte Entscheidung, an der Höhe und der Breite zu sparen." Er verwies vor allem darauf, dass auch landwirtschaftliche Fahrzeuge immer größer gebaut würden.Sein Fraktionskollege Josef Gilch pflichtete ihm bei: "Es wäre eine vertane Chance." Geschätzt wurden die Kosten seitens der Landkreis-Verwaltung auf 900 000 Euro. Gehe man vom bisherigen Fördersatz aus, könne man circa 50 Prozent bekommen, vielleicht auch 55 Prozent, meinte stellvertretender Tiefbauamtsleiter Kolb. "900 000 Euro sind kein Taschengeld draußen an der Peripherie", erklärte Lindenberger und führte ein weiteres Gegenargument an: An der Bahnstrecke seien noch ein halbes Dutzend solcher Bauwerke. "Da kämen dann drei, vier Millionen Euro auf uns zu."Landrat Reisinger verwies ein ums andere Mal darauf, dass es sich lediglich um eine Willenserklärung handle. "Wir können auch wieder zurück, dann haben wir schlimmstenfalls Planungskosten ausgegeben."