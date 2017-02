Amberg-Sulzbach. Der Bund unterstützt den Breitbandausbau mit weiteren 100 000 Euro im Landkreis Amberg-Sulzbach. Die Gemeinden Birgland und Rieden werden jeweils 50 000 Euro für Beratungsleistungen für den Breitbandausbau erhalten.

Ein Drittel

Gewerbe und Tourismus

Alois Karl hat als Wahlkreisabgeordneter für Amberg-Sulzbach-Neumarkt im Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur in feierlichem Rahmen diese Mitteilung von der Parlamentarischen Staatssekretärin Dorothee Bär erhalten.Insgesamt unterstützt der Bund den Breitbandausbau mit vier Milliarden Euro, heißt es in einer Pressemitteilung. Rund ein Drittel der Fördergelder ist mittlerweile für rund 1200 Projekte bewilligt worden. Die jetzt freigegebenen Gelder dienen dazu, so der CSU-Abgeordnete, in Birgland und in Rieden Projekte für schnelles Internet zu planen und Antragsunterlagen für weitere Bundesmittel zur Realisierung dieser kommunalen Maßnahmen zu erstellen."Ich habe bei der Übergabe der Förderbescheide im Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur darauf hingewiesen, wie wichtig eine leistungsfähige Breitbandanbindung für den ländlichen Raum ist. Als Beispiel habe ich das Gewerbegebiet in der Gemeinde Birgland und die touristischen Angebote des Markts Rieden genannt", sagte Alois Karl nach dem Termin."Besonders wichtig ist, dass diese Bundesmittel um weitere des vorbildlichen bayerische Förderprogramm ergänzt werden können. Ich bin zuversichtlich, dass wir damit die gute Breitbanderschließung Bayerns weiter verbessern, und - wie auch in anderen Bereichen - der Freistaat weiterhin an der Spitze sein wird."