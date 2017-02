Es ging um Treue, Einsatz und Verteidigung von Recht und Freiheit. Das feierliche Gelöbnis des Logistikbataillons 472 am Donnerstag in Ursensollen rückte zunächst die neuen Rekruten in den Mittelpunkt. Der Ort für diese Zeremonie war nicht zufällig gewählt.

Hintergrund In der zum Gelöbnis angetretenen Formation befanden sich 150 Rekruten des Panzergrenadierbataillons 122 sowie 33 des Logistikbataillons 472. Diese Zeremonie stellt den Höhepunkt der allgemeinen Grundausbildung für die Rekruten dar. Seit dem 1. Januar 2017 läuft dieses Training für die jungen Frauen und Männer. Die 1. Kompanie des Logistikbataillons hat seit 1. Juli den Auftrag, die Grundausbildung für die Rekruten der Logistiktruppe durchzuführen. Das Panzergrenadierbataillon 122 leistet Entsprechendes für die Panzerbrigade 12.



Zur Gelöbnisaufstellung gehörten außerdem die Abordnungen der Kompanien, der Ehrenzug mit Truppenfahnen und das Heeresmusikkorps Veitshöchheim unter Leitung von Oberstabsfeldwebel Bernd Sieg. Stellvertretend für alle Rekruten sprachen je sechs Soldaten die Gelöbnisformel an der Truppenfahne. Danach zeichnete der Kommandeur zwei Rekruten-Familien für die weiteste Anreise aus. Bürgermeisterin Alexandra Sitter (Ammerthal) und ihr Amtskollege Franz Mädler (Ursensollen) freuten sich über die Ehrennadel des Logistikbataillons.

Amberg-Sulzbach. Marschmusik, Hunderte Soldaten, eine Menge Zuschauer, hochrangige Vertreter aus allen gesellschaftlichen Bereichen und eine Hauch von Vorfrühling ließen in der 3700-Seelen-Gemeinde ein nicht alltägliches Szenario entstehen. Das Gelöbnis von 183 Rekruten der Bundeswehr sorgte am Dorfplatz Neue Mitte, der als Appellplatz für die Zeremonie diente, für erhebliches Aufsehen.Mit der Wahl von Ursensollen als Veranstaltungsort wollte die Bundeswehr die bestehende Partnerschaft mit dem Logistikbataillon 472, das in der Schweppermannkaserne beheimatet ist, weiter vertiefen. Als ergänzende Militäreinheit entsandte auch das Panzergrenadierbataillon 122 aus Oberviechtach Rekruten zum Gelöbnis, dem ein Gottesdienst in der Kirche St. Vitus vorangegangen war.Bürgermeister Franz Mädler freute sich ganz besonders über den Festakt in seiner Gemeinde. "Die Verbundenheit unserer Bürger mit der Bundeswehr ist außergewöhnlich. Unsere Reservistenkameradschaften und Kriegervereine von Hausen, Hohenkemnath und Ursensollen haben über 400 Mitglieder. Somit sind zehn Prozent der Gemeindebürger unseren Soldaten besonders eng verbunden. Eine wohl einmalige Zahl in Bayern." Für die Rekruten trat Schütze Natascha Nunez ans Rednerpult. Sie schilderte Eindrücke der Grundausbildung, sprach von einer großen Herausforderung als Staatsbürger in Uniform und vom Stolz auf das bisher Erreichte."Das, was Sie seit dem ersten Tag in Uniform bereits an Hürden hinter sich haben, haben Sie geschafft, weil Sie sich selbst gesagt und bewiesen haben, dass Sie es können", fasste Oberstleutnant Marco Pilhofer als Vertreter des Kommandeurs bei seiner Rede an die Rekruten zusammen.