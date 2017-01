Den Nachwuchs an Entscheidungen beteiligen: Das ist das Ziel des Modellprojekts Onlinepartizipation, das der Bayerische Jugendring (BJR) am Samstag, 28. Januar, startet. Auch der Raum Amberg-Sulzbach ist daran beteiligt.

Amberg-Sulzbach. Mit der bayernweiten Umfrage wendet sich der BJR im Januar und Februar an 6000 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 27 Jahren. Dabei werden unter anderem folgende Fragen erörtert: Welche gesellschaftlichen und politischen Themen bewegen Jugendliche? Wie sieht echte Partizipation in der Kommune aus? Was fördert und was hindert junge Menschen, sich politisch in der Gemeinde zu beteiligen?Auch der Landkreis Amberg-Sulzbach gehört zu den insgesamt acht beteiligten Kommunen und Gebietskörperschaften. Er nimmt mit Edelsfeld und Schnaittenbach sowie Freudenberg und Königstein als Parallelisierungs-Gemeinden an dem Projekt teil. Regina Renner, Referentin für Jugendpolitik des BJR und Politikwissenschaftlerin, hat die Studie "Politische Beteiligung junger Menschen in Bayern" konzipiert.Die Auswertung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Würzburg. Die Adressen der Befragten wurden im Zufallsverfahren aus den Einwohnermeldeamts-Registern ausgewählt. Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren werden über einen Erziehungsberechtigten kontaktiert. Die Auswertung der Angaben erfolgt anonym und ausschließlich zu Forschungszwecken für die Jugendarbeit. Die Beantwortung des Fragebogens nimmt rund 20 Minuten in Anspruch. Sie soll sicherstellen, dass ein unverzerrtes Bild von den Einstellungen der Bevölkerung in den jeweiligen Kommunen entsteht.Die kommunale Jugendarbeit und der Kreisjugendring versprechen sich von den Ergebnissen neue Handlungsstrategien: Nicht zuletzt aufgrund der im November 2016 verabschiedeten Jugendhilfeplan-Empfehlungen biete die Beteiligung eine große Chance und diene der Erfüllung der darin formulierten Ziele. Erziehungsberechtigte werden gebeten, das Schreiben unbedingt an die Jugendlichen weiterzugeben.