Das IHK-Gremium Amberg-Sulzbach macht sich stark für noch mehr interkommunale Zusammenarbeit. Seine Forderung an die Verantwortlichen: Diese müssten als Region denken und handeln. Wie wichtig das den IHK-Vertretern ist, zeigt ein Positionspapier.

Von der Vision zur Wirklichkeit Die digitale Gründerinitiative Oberpfalz (DGO) stellte der Vizepräsident der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Amberg-Weiden, Prof. Dr. Alfred Höß, vor. Über eine Förderung unterstützt die Staatsregierung die Errichtung eines digitalen Gründerzentrums in der Oberpfalz. Die Finanzhilfe fließt in die Anmietung entsprechender Räume in Weiden, Regensburg und Amberg sowie in die Unterstützung von Netzwerk-Aktivitäten und Coachings für Gründer.



Neben IT-Sicherheit, Logistik, Automotive und Smart Energy werden auch die Bereiche Sensorik, E-Government, Life/Health sowie Bau 4.0 und Industrie 4.0 angesprochen. "Dazu ist eine Vernetzung mit den bereits bestehenden Forschungsclustern an der OTH Amberg-Weiden geplant." Die Förderung setze jedoch die finanzielle Beteiligung der regionalen Wirtschaft voraus. Höß erläuterte den Nutzen für die Unternehmen und warb für eine Beteiligung.



IHK-Geschäftsführer Johann Schmalzl freute sich über die Förderzusage und den positiven Effekt für die Entwicklung der digitalen Gründerszene der Region. Er machte aber deutlich, dass die Unternehmen für längerfristige Finanzhilfe eine Einbindung erwarten.

Amberg. Mit den Zielen und Forderungen an eine nachhaltige und integrierte Stadt-Umland-Entwicklung beschäftigte sich laut einer Pressemitteilung das IHK-Gremium bei seiner Frühjahrssitzung unter Leitung des stellvertretenden Vorsitzenden Markus Frauendorfer. IHK-Abteilungsleiter Thomas Genosko stellte dazu ein Positionspapier vor. Wichtigste Voraussetzungen für ein erfolgreiches Miteinander seien für die IHK eine vorausschauende Flächenpolitik, die Schaffung einer bedarfsgerechten Infrastruktur sowie eine zukunftsorientierte Stadtentwicklung unter Einbeziehung des Einzelhandels: "Dabei ist es wichtig, als Region zu denken und zu handeln."Die Runde war sich einig, dass durch interkommunale Zusammenarbeit Synergien und Lösungen möglich sind, die zu einem positiveren Investitionsklima führen. Als gelungenes Beispiel stellte Gremiumsmitglied und Stadtwerke-Geschäftsführer Stephan Prechtl die "InAS" vor, eine gemeinsame Infrastrukturgesellschaft Ambergs mit acht Umlandgemeinden. Wichtiges Ziel sei die Bündelung gemeinsamer Interessen, etwa bei Breitbandausbau, Straßenbeleuchtung, Trinkwasser- und Wärmeversorgung. Bei ersten Projekten seien bereits beachtliche Synergieeffekte erzielt worden: "Wichtig ist dabei, dass alle neun Gesellschafter gleichberechtigt sind und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe erfolgt."Auch bei neuen Gewerbeflächen halten die Wirtschafts-Vertreter Zusammenarbeit für geboten. "Wir müssen uns als Region aufstellen und sichtbar werden", sagte Gewerbebau-Chef Karl-Heinz Brandelik. Dabei sei eine enge und frühzeitige Einbeziehung möglicher Partner notwendig. IHK-Geschäftsführer Johann Schmalzl machte deutlich, dass Unternehmen ihre Wachstumschancen nur nutzen können, wenn Flächen für Erweiterungen zur Verfügung stehen. Natürlich müsse man sparsam mit Grund umgehen "und Verdichtungsmöglichkeiten nutzen, aber wir werden die hohe Beschäftigung und den erreichten Wohlstand nur halten können, wenn auch zukünftig ausreichend Gewerbeflächen in der Region zur Verfügung stehen". Das Gremium appellierte an den Gesetzgeber, eine reduzierte Besteuerung von Erlösen aus dem Grundstücks-Verkauf für Gewerbeansiedlungen zu prüfen.

Im Blickpunkt

ElektromobilitätStadtwerke-Geschäftsführer Stephan Prechtl stellt dem Gremium das Konzept "AM Ladepole" vor. Dabei böten die Stadtwerke Amberg die Errichtung einer Ladesäule inklusive Abrechnungssystem für unter 15 000 Euro an: "Für Betriebe, die sich beim Ausbau der Elektromobilität engagieren wollen, ist das ein interessantes Angebot." Einig waren sich die Wirtschafts-Vertreter, dass für einen nachhaltigen Ausbau der E-Mobilität und der Lade-Infrastruktur dringend die Anzahl der Umspannwerke erhöht werden muss, um die Netzstabilität zu gewährleisten. Hier sei die Politik in der Pflicht, wenn die festgelegten Ziele der E-Mobilität mit regenerativer Energie erreicht werden sollen.Konjunkturelle LageBei der Aussprache über die konjunkturelle Lage zeigte sich, dass viele Industrie- und Dienstleistungs-Unternehmen, aber auch international tätige Großhändler nach einem schwachen Start 2016 gute Umsatzzuwächse hatten. Aktuell liegt der Auftragseingang bei vielen deutlich über Vorjahresniveau, mit wieder verstärkter Nachfrage aus Asien. Auch die Eurozone erweist sich als Stütze für den Export. Bei allem Optimismus sieht die regionale Industrie auf längere Sicht durch die geopolitischen Unsicherheiten aber auch Risiken. Nicht ganz so positiv ist die Bewertung im Handel. Während Möbelbranche und Unterhaltungselektronik mit 2016 und dem Start in das neue Jahr zufrieden sind, spüren Teile des Textil- und Bekleidungshandels den massiven Wettbewerb durch den Onlinehandel.