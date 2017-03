Die Stimmung ist spürbar gut, irgendwie gelöster. Die Genossen sind dank Martin Schulz im Aufwind. Doch bei allem Hype um den Kanzlerkandidaten der SPD, Inge Aures tritt auf die Euphoriebremse. Sie ist lange genug in der Politik, um eines zu wissen: Wahlen werden nicht in Umfragen gewonnen.

Martin Schulz schafft es, den Rechtspopulisten den Wind aus den Segeln zu nehmen. Das ist das Wichtigste. SPD-Kreisvorsitzender Uwe Bergmann

Zitate "Du bist uns immer willkommen, auch wenn du kein ordentliches T, K und P sprechen kannst". Kreisvorsitzender Uwe Bergmann zur Fränkin Inge Aures



"Die Mutti-Zeiten müssen vorbei sein. Nach so vielen Jahren ist es wichtig, dass wir auch mal wieder einen Vati bekommen." Uwe Bergmann über Merkel und Schulz



"Martin Schulz muss mit der Fahne voraus, wir hinterher. Schicken wir Angela Merkel in Rente, sie hat es verdient." Inge Aures über die Wahl



"Und auch wenn sich der Michl Müller immer hinstellt und die Raute macht, die Leute können die Raute nicht mehr sehen. Über Merkels Markenzeichen



"Ich hab's nicht so mit Facebook. Ich sage immer zu Reinhold Strobl: Erwähne mich halt, dann kann ich's teilen." Inge Aures über soziale Netzwerke



"Gerüchte werden heutzutage zu alternativen Wahrheiten. Internetbekanntschaften in sozialen Netzwerken ersetzen die Meinungsbildung." Bundestagskandidat Johannes Foitzik aus Neumarkt (san)

Vilshofen. Inge Aures ist das, was der Franke landläufig als Schwertgosch'n bezeichnet. Kein Wunder, dass sie fast ohne Punkt und Komma redete - beim politischen Aschermittwoch im Ochsenwirt in Vilshofen hatte sie einiges zu sagen. Bei all dem Aufwind, den die Genossen derzeit durch Martin Schulz spüren und den sie auch an den gestiegenen Umfragewerten ablesen können, bremste die frühere Kulmbacher Oberbürgermeisterin, die seit 2008 im Landtag ist, die Parteikollegen aber auch ein: "Man darf sich nicht von Umfrageergebnissen leiten lassen, am Ende zählen die Stimmen der Wähler."Überzeugt ist sie vom Kanzlerkandidaten der SPD vor allem deshalb: "Er hat seine Wurzeln in der Kommunalpolitik." Für Aures ist dies wichtig: "Man kann nur dann da oben in der Politik mitreden, wenn man weiß, was unten los ist." Um was es der SPD geht, gibt die Oberfränkin klar vor: soziale Gerechtigkeit. Dazu zählt sie, dass Frauen und Männer den gleichen Lohn bekommen. "Das ist immer noch nicht so." Aures versteht unter der Gerechtigkeit auch das Gemeinwesen und die Infrastruktur, die Gleichheit von Stadt und Land. "Auch in den kleineren Dörfern brauchen wir ein schnelles Internet." Ministerpräsident Seehofer sage zwar immer, Bayern sei die Vorstufe zum Paradies. Doch Inge Aures sieht es durchaus differenziert: "Es gibt Metropolen, wo's brummt, aber wir haben auf dem Land auch Dörfer, wo keiner mehr lebt." Deshalb sei es wichtig, gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen.Für die langjährige Politikerin ist es reine Augenwischerei, wenn es heiße, der Freistaat stelle 3000 neue Polizeibeamte ein. Bis die fertig seien, würden so viele andere in Rente gehen, "dass sowieso nur aufgefüllt wird". Ähnlich verhalte es sich mit Lehrern. "Wir müssen kämpfen für unsere Kinder, für unsere Enkelkinder, für eine gesunde Umwelt", forderte sie von den Genossen und wies ihnen den Weg für die Bundestagswahl im September: "Dafür müssen wir runter von der Couch, wir dürfen uns jetzt nicht ausruhen." Und damit meinte Inge Aures wieder die Umfragen, in denen die SPD mit Martin Schulz zugelegt hat.Die Bundeskanzlerin habe ausgemerkelt, stellte die 60-Jährige fest. Doch zu siegessicher darf man sich nach Meinung von Inge Aures auch nicht zeigen. "Die Wahl ist erst rum, wenn sie gewonnen ist." Dennoch sei eine Aufbruchstimmung zu spüren: "Junge Leute treten wieder in die Partei ein." Auch SPD-Kreisvorsitzender Uwe Bergmann fand, dass der Aufschwung durch Martin Schulz der politischen Diskussion gut tue. Die Menschen seien Merkel-müde geworden. Der im September zum Bundestagskandidaten der SPD gekürte Johannes Foitzik aus Neumarkt fand, dass mit der Großen Koalition nicht mehr viel zu erreichen sei. "Es reicht nicht, immer nur nach Obergrenzen zu rufen und die Maut-Sau durchs Dorf zu treiben", sagte er in Richtung der CSU.Eigentlich hätte Aures schon vergangenes Jahr beim politischen Aschermittwoch sprechen sollen, doch den hatte der Veranstalter, die SPD Rieden-Vilshofen, damals angesichts der Zugkatastrophe von Bad Aibling abgesagt, wie Vorsitzender Georg Söldner erklärte. Ein möglicher Grund könnte sein, dass Martin Schulz in Vilshofen sprach. Also im anderen Vilshofen, im niederbayerischen - doch einen Schatten warf er bis ins hiesige Vilshofen.