Ziel der integrierten ländlichen Entwicklung (ILE) ist das eigenständige Vorankommen einer Region. Mehr als die Hälfte der Oberpfälzer Kommunen arbeitet bereits in einer ILE zusammen. Ihre Vertreter, vorwiegend Bürgermeister, ILE-Betreuer und Regionalmanager, sprachen in Theuern über Marketing und Strategie.

Die Region im Blick "Wir übernehmen Verantwortung für die wirtschaftliche Entwicklung der Region": So umschrieb Dr. Matthias Segerer, Bereichsleiter Verkehr, Handel, Stadtentwicklung an der IHK Regensburg, die Aufgaben der Kammer. Die Bedeutung des ländlichen Raums für die Wirtschaft verdeutlichte er mit Zahlen: 28,7 von insgesamt 39,2 Millionen Euro Brutto-Wertschöpfung geschehen im ländlichen Raum, wo 88 Prozent der Bevölkerung und 87 Prozent der Firmen angesiedelt sind. Ein besonderes Augenmerk der IHK gelte funktionsfähigen, attraktiven Ortszentren als Fundament für attraktive Wohn- und Arbeitsorte. Ihre Aufgabe sei es, die Stadt-Umland-Entwicklung erfolgreich zu gestalten: Flächenpolitik vorausschauend, Infrastruktur bedarfsgerecht, Stadt-/Kommunalentwicklung und Einzelhandel zukunftsorientiert entwickeln. (usc)

Amberg-Sulzbach. Viele Herausforderungen der Kommunen können nach Auffassung des Amts für Ländliche Entwicklung Oberpfalz in einem Verbund effizienter und kostengünstiger gelöst werden. Eine Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg stärke das Wir-Gefühl, ohne dabei die eigenen Identität aufzugeben.Leitender Baudirektor Thomas Gollwitzer, Chef der Behörde, sprach in Theuern davon, dass sich die ILE in ganz Bayern zu einer Erfolgsgeschichte entwickele. Im Dezember des vergangenen Jahres sei die 100. ILE gegründet worden.Nach Gollwitzers Angaben arbeiten damit aktuell weit über ein Drittel aller bayerischen Kommunen (rund 700) in dieser Form zusammen. In der Oberpfalz gibt es 15 ILE mit über 120 Kommunen. Im Landkreis Amberg-Sulzbach sind dafür beispielgebend die AOVE und die ILE Krumbach. In der Oberpfalz nutzen laut Gollwitzer über die Hälfte aller Gemeinden (226) die Vorteile der interkommunalen Zusammenarbeit. Sie hätten erkannt, dass einzelne Gemeinden strukturelle Veränderungen kaum noch alleine umsetzen können: Dies sei nur mit Partnern zu bewältigen."120 Kommunen, eine großartige Zahl, hinter der viele engagierte und mutige Bürgermeister, Gemeinderäte und Bürger stehen", sagte Gollwitzer - "aber auch der Wille zur Zusammenarbeit und zum Kompromiss. Darüber hinaus sind Geduld und ein langer Atem notwendig". In den anwesenden Netzwerkern sah Gollwitzer einen Teil dieser großen ILE-Familie, die wesentlich zur eigenständigen Entwicklung ihrer Region beitragen: "Jede Allianz hat ihre individuellen Stärken und Schwächen, ihr eigenes Profil, ihre besonderen Herausforderungen. Diese gilt es, zu erkennen und mit ihnen zu arbeiten."Gollwitzer erinnerte an positive Erfahrungen vom ersten Netzwerktreffen der 15 Oberpfälzer ILE-Kommunen im November 2015. Damals stand das gegenseitige Kennenlernen im Vordergrund. Das Format hat sich laut Gollwitzer bewährt. Das Interesse an den Netzwerken sei groß, wie die Teilnehmerzahl in Theuern zeigte. Mit zwei Schwerpunkten und einem ergänzenden Referat "IHK und ILE - Synergien nutzen" zeigte das Amt für ländliche Entwicklung neue Ideen und Methoden auf, die den einzelnen Allianzen Impulse für die weitere Entwicklung geben sollen. "Wie zeigen wir Profil?" lautete die Frage, die Beraterin Stephanie Pettrich zum Thema Marketing in der ILE aufwarf. Das Einzigartige einer Kommune sichtbar zu machen, einen treffenden Markennamen zu finden - das war die Theorie. Fritz Wallner, ehemaliger langjähriger Geschäftsleiter der Gemeinde Schierling, zeigte die praktische Umsetzung eines Marketingkonzepts.Huberta Bock vom Amt für ländliche Entwicklung leitete zum zweiten Themenschwerpunkt Strategiekonferenz über, basierend auf Empfehlungen der Schule der Dorf- und Landentwicklung Abtei Plankstetten, zum Thema integriertes ländliches Entwicklungskonzept (ILEK). Handfeste Erfahrungen damit lieferte der Vorsitzende der 16 Gemeinden umfassenden Steinwald-Allianz im Landkreis Tirschenreuth, Bürgermeister Hans Donko. Er stellte das Vorhaben für 52 Projekte in fünf Handlungsfeldern im Fortschreibungsprozess 2020 vor.Die Arbeit in der Allianz wirkt sich nach seinen Erfahrungen sehr positiv aus. Die Bevölkerung sei stolz auf den Steinwald und das Stiftland. "Die Arbeit zahlt sich langsam aus", resümierte Donko, der auch von einer Zunahme der Einwohnerzahl entgegen der Prognosen und einem Plus an Arbeitsplätzen berichtete: "Bei uns ist ein erhöhtes Selbstwertgefühl entstanden."