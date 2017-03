Vilseck. "Wer von euch hat schon einmal vom geschlechtergerechten Schneeräumen gehört?", wandte sich Landtagsabgeordneter Harald Schwartz in die Runde und erntete fragende Blicke der Mitglieder der Jungen Union (JU) Amberg-Sulzbach. Die Antwort kam sogleich: "Das ist der Wunsch von einschlägigen Interessensgruppen, nicht durch das Schneeräumen auf den Hauptverkehrsstraßen Männer in Autos zu bevorzugen, sondern Frauen durch vorzeitiges Räumen der Gehsteige gleichzustellen." Für Schwartz ein deutliches Zeichen dafür, dass SPD und Grüne unser Land in einer Art und Weise verändern wollten, die nur zum Chaos führen könne.

In der JU-Kreisvorstandssitzung, zu der Vorsitzender Michael Mertel geladen hatte, stießen die Mitglieder, laut Pressemitteilung, auf mehrere solcher Begebenheiten. Für stellvertretenden Bezirksvorsitzenden Henner Wasmuth war dies der Ruf nach einer gendergerechten Bibel "ein direkter Angriff auf den Kern unserer Kultur". Der stellvertretende Kreisvorsitzende Tobias Blödt führte die völlig verfehlte Bauernregelkampagne von SPD-Bundesministerin Barbara Hendricks an: "Wer unsere Bauern so angreift, hat keine Ahnung, welche Werte in unserem Land wichtig sind." Kein Wunder, dass der stellvertretende Kreisvorsitzende Jonas Dittrich vor einer Vermischung grüner und konservativer Politik warnte: "Ich halte das Liebäugeln mit einer schwarz-grünen Koalition für brandgefährlich. Die jetzigen Grünen sind als Partner ungeeignet, weil sie unseren Staat zerstören würden." Doch es gab auch gute Nachrichten, wie Landtagsabgeordneter und JU-Ehrenkreisvorsitzender Schwartz erklärte: "Deutschland ist nach wie vor die Wirtschaftslokomotive Europas. Aber nur, weil Bayern und die CSU im Führerhaus sitzen."Für die Junge Union Amberg-Sulzbach unter ihrem Kreisvorsitzenden Michael Mertel waren die Ausführungen des Landtagsabgeordneten Rückenwind für die Bundestagswahl: "Wir müssen jeden Tag rausgehen und den Leuten klarmachen, dass jede Stimme gegen CSU/CDU eine Stimme für Rot-Rot-Grün ist. Wer gegen Merkel und Seehofer stimmt, stimmt für Hofreiter, Wagenknecht und Stegner", so Kreisrat Mertel.