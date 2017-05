"Gute Freunde für immer" - das ist kein Pathos, dieses Motto der Feier zum 50. Jubiläum der Partnerschaft zwischen dem historischen Kanton Maintenon und Amberg-Sulzbach zeigt vielmehr, wie ernst es den Beteiligten damit ist. Genau wie die Erneuerung des Schwurs der Partnerschaft.

Unsere Erbfreundschaft ist ein wahrer Schatz, um den Kräften entgegenzuwirken, die in Europa wieder Misstrauen und Abschottung propagieren. Jean-Claude Brunet, französischer Generalkonsul in München

Zitate "Ich spüre neue Jugend und Energie in Ihrer Partnerschaft."



Jean-Claude Brunet, französischer Generalkonsul, an die Adresse von Landrat Richard Reisinger



"Wir sind nicht alt in unserem Anliegen, sondern jung, dynamisch und zukunftsgewandt! Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Es lebe Europa!"



Landrat Richard Reisinger



"Viele von Ihnen, viele von uns haben sich noch aus Telefonzellen gegenseitig zu teuren Tarifen angerufen, sie mussten an sichtbaren Grenzen manchmal anhalten, sie haben DM in Francs umgetauscht, sie haben Bier, Wein, Würste, Käse, Brot und Baguette über den Rhein hin- und hertransportiert."



Reisinger, seit 35 Jahren der Jumelage verbunden, schwelgte in Erinnerungen



"Das war wirklich Arbeit."



Reisinger über die Anstrengungen der Autoren der Chronik



"Unser herzlicher Dank gilt denjenigen, die dieses wunderbare menschliche Abenteuer gewagt haben."



Stéphane Lemoine im Blick auf die Ursprünge der Partnerschaft



"Sie setzten alles daran, diese Partnerschaft mit Leben zu erfüllen, stellte sie doch damals als Partnerschaft zwischen zwei Landkreisen ein Novum dar."



"Auch wenn für sie, die Jugend, in Zeiten von sozialen Netzwerken wie Facebook und Twitter die Partnerschaft nicht mehr zeitgemäß erscheinen mag - so kann doch nichts die direkte Begegnung mit Bürgern eines Landes ersetzen."



Marie-Claire Thomain, Präsidentin des Partnerschaftskomitees

Amberg-Sulzbach. Sie war Teil des Festakts, der am Freitagvormittag den König-Ruprecht-Saal mit 230 Gästen füllte, 85 davon aus Frankreich. Die Unterzeichner auf beiden Seiten erneuerten damit laut Text der Urkunde den am 30. September 1967 ausgesprochenen Schwurmit der Überzeugung, dem tiefen Streben und den wirklichen Bedürfnissen unserer Bevölkerung nachzukommenmit dem Wissen, dass die westliche Zivilisation ihren Ursprung in unseren Gemeinden hatunter Berücksichtigung, dass wir uns in einer erweiterten Welt für die Freiheit der Menschen einsetzenund sie verpflichteten sich feierlich,die Bindungen zwischen den Bewohnern unserer Landkreise aufrechtzuerhaltendie kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Beziehungen weiter zu entwickeln, um durch eine bessere gegenseitige Verständigung das lebendige Gefühl der europäischen Brüderlichkeit zu stärkendas von den Gemeinden Europas unternommene Werk unermüdlich fortzusetzenim Sinne eines geeinten und menschlichen Europa.Das unterzeichneten Landrat Richard Reisinger, Jean-Claude Brunet, der französische Generalkonsul in München, sowie als Vertreter von Maintenon Marie-Claire Thomain, die Präsidentin des Partnerschaftskomitees, und Stéphane Lemoine, der Vizepräsident des Regionalrats.Nach den Festreden (siehe: Zitate) und viel Musik vom Ensemble "SaxReger" des Amberger Max-Reger-Gymnasiums stellten Rosalia Wendl und Hermann Kleinecke die gut 170 Seiten starke Chronik zum Jubiläum der Partnerschaft vor.Sie erinnerten daran, wie 1971 ehemalige Soldaten aus Maintenon und Sulzbach-Rosenberg gemeinsam das Gebeinhaus von Douaumont bei Verdun besuchten. Sie erwähnten den Sulzbach-Rosenberger Pfarrer Fritz Brechenmacher, der zwischen 1984 und 2003 für einen "sehr regen und menschlichen Austausch" stand. Und sie hatten errechnet, dass zwischen 1968 und 2010 die Landwirte den häufigsten Austausch von allen gepflegt hatten - "über 40 Mal".Das letzte Wort hatten die Geistlichen in Gestalt der Dekane Walter Hellauer (katholisch) und Karlhermann Schötz (evangelisch-lutherisch) nach einem ökumenischen Gebet: "Dass diese Partnerschaft weiterlebe, dazu gebe Gott uns seinen reichen Segen."