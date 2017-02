Es ist der letzte Satz in der Mitteilung der Amberger Schönwerth-Realschule zum Übertritts-Infoabend und kommt ganz unscheinbar daher. Doch damit endet eine Regelung, die bei ihrer Einführung vor zwei Jahren enorm viel Staub aufgewirbelt hat.

Der Hirschauer Realschul-Wunsch Die "Zwangszuweisung" von Realschul-Fünftklässlern nach Sulzbach-Rosenberg brachte auch eine Initiative hervor, die sich unter diesen Bedingungen für die Einrichtung einer eigenen Realschule in Hirschau oder die Auslagerung von Klassen der Schönwerth-Realschule dorthin stark machte. Freie Räume seien hier in der Grund- und Mittelschule genügend vorhanden. Dagegen wurden sowohl Kostengründe geäußert als auch das Argument, die Schülerzahl im nordöstlichen Landkreis reiche nicht für eine eigene Realschule aus.



Der Wunsch nach einer eigenen Realschule sei in Hirschau immer noch vorhanden, sagt Bürgermeister Hermann Falk (CSU). Doch der Landkreis als Sachaufwandsträger betrachte die Kosten als viel zu hoch, und das Kultusministerium habe deutlich gemacht, dass es eine Realschule in Hirschau nie genehmigen werde, "weil sie das sonst auch an 50 anderen Standorten genehmigen müssen". Deshalb stufe man die eigene Realschule für Hirschau in der Stadtpolitik gegenwärtig als unrealistisch ein und es sei um das Thema ruhig geworden. (ll)

"Die bislang geltende Zwangszuweisung an die Realschule Sulzbach von Orten, die zwischen Sulzbach und Amberg liegen, fällt ab dem neuen Schuljahr weg", steht da. 2015 führten die Sanierung der Schönwerth-Realschule und die damit verbundene Raumnot bei gleichzeitigen freien Kapazitäten in der Sulzbach-Rosenberger Walter-Höllerer-Realschule zu der Entscheidung, die Fünftklässler aus sieben Kommunen des (vor allem nordöstlichen) Landkreises nur noch in Sulzbach-Rosenberg aufzunehmen. Bis dahin hatten die Eltern in diesem Gebiet ihre Sprösslinge zumeist in der Amberger Realschule angemeldet - unter anderem wegen der günstigeren Busverbindungen. Die neue Regelung gefiel nicht jedem.Die "Zwangszuweisung" nach Sulzbach-Rosenberg war von vornherein auf wenige Jahre befristet, bis an der Amberger Realschule die Sanierung fertig sei. "Und die ist nun abgeschlossen, da ist alles planmäßig verlaufen, die Räume stehen uns jetzt wieder zur Verfügung", sagt Matthias Schall, der Direktor der Schönwerth-Realschule, auf AZ-Nachfrage. Und genauso plangemäß beende man jetzt die "Zwangszuweisung". Ob das seiner Schule einen deutlich größeren Zulauf beschert, kann Schall nicht sagen. Man habe sich heuer für vier Eingangsklassen entschieden. Selbst wenn nun fünf daraus werden sollten, sei das kein Problem: "Das ist im Prinzip genau die richtige Größe."An der Walter-Höllerer-Realschule hat deren Leiter Wolfgang Pfeifer im ersten Jahr der Zuweisung, also 2015, "schon ein paar mehr Aufnahmen als sonst" registriert. 2016 seien die Zahlen dann aber wieder im Rahmen des Üblichen gelegen. "Insgesamt waren davon vielleicht 20 bis 25 Schüler betroffen", schätzt Pfeifer.Ob hier heuer die Anmeldezahlen spürbar sinken, ist schwer einzuschätzen. "Wir haben natürlich die Hoffnung, dass die Eltern in den betroffenen Gemeinden gemerkt haben, dass man auch in Sulzbach-Rosenberg gut an die Realschule gehen kann", sagt Pfeifer. Auch der Landrat lege den Bürgern ja ans Herz, ihre Kinder in die Realschule zu schicken, die in der Trägerschaft des Landkreises stehe. "Aber man weiß nicht, wie sich die Eltern letztlich entscheiden." Oft seien die Busverbindungen ein ganz wichtiges Argument.Aktuell hat die Höllerer-Realschule 715 Schüler, rund 15 mehr als vor zwei Jahren. Der Informationsabend zum Übertritt ist hier für Eltern und Kinder am Dienstag, 21. Februar, ab 18 Uhr in der Aula. Die Amberger Realschule hält ihren Infotag am Mittwoch, 22. Februar, um 17 Uhr ab.