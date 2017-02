Auch wenn der Hahnbacher Gemeinderat dem Antrag auf immissionsrechtliche Genehmigung für den Neubau einer Klärschlammtrocknungsanlage ausdrücklich das gemeindliche Einvernehmen erteilt hat, ist die Sache damit noch nicht durch. Ein falsches Wort könnte das ganze Verfahren aufhalten.

Nicht mehr in den Kreistag

Alles nach Schwandorf

Amberg-Sulzbach. Das erläuterte Christine Hollederer, die Pressesprecherin des Landratsamtes: Es komme darauf an, welche Formulierung die Hahnbacher gewählt hätten, um ihre sechs Wünsche, die über den Inhalt des Genehmigungsantrags hinausgehen (wir berichteten) , in den Beschluss einzubringen. Sollte der Gemeinderat gegenüber dem Landratsamt seine sechs Punkte als "Auflagen" bezeichnen, "gilt das gemeindliche Einvernehmen als nicht erteilt", erklärte Hollederer. Bei einem "Hinweis" dagegen schon.In der Sitzungsunterlage stand der fragliche Satz so: "Zur immissionsrechtlichen Situation sind ... durch die Genehmigungsbehörde folgende über den Antrag hinausgehende Anforderungen und Auflagen zu prüfen und im Genehmigungsbescheid zu berücksichtigen ...". Könnte also sein, dass das Landratsamt noch einmal mit der Gemeinde Rücksprache halten muss, wie das gemeint ist. Bereits klar ist aber, dass sich der Kreistag nicht mehr mit der Angelegenheit beschäftigt. "Immissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren sind Aufgabe des staatlichen Landratsamtes. Eine Beteiligung des Kreistages ist daher gesetzlich nicht vorgegeben", teilte Hollederer mit.Im Gemeinderat hatte Karl Stiegler (FW) die Größe der Anlage thematisiert. Ein Durchsatz von 48 Tonnen am Tag ergebe eine Jahresmenge von über 17 000 Tonnen Klärschlamm. Zum Vergleich führte Stiegler an, dass die Kläranlage Theuern im Jahr 7000 Tonnen Klärschlamm produziere und dass die geplante Trocknungsanlage in Schwandorf 45 000 Tonnen pro Jahr verarbeiten solle. "Wo kommt dieser ganze Klärschlamm her?", fragte Stiegler für die Hahnbacher Anlage. Von der Firma Veolia war dazu am Mittwoch keine Auskunft zu erhalten.Eine Nachfrage bei der Stadt Amberg ergab aber, dass in der Kläranlage Theuern, die Abwasser von rund 63 000 Menschen verarbeitet, tatsächlich pro Jahr etwa 7000 Tonnen Klärschlamm anfallen. Dieses Gewicht bezieht sich allerdings auf den bereits teilentwässerten Klärschlamm. Ohne Entwässerung würde der in Theuern insgesamt entstehende Klärschlamm annähernd fünfmal so viel wiegen. Dessen Verwertung geschieht laut Stadt-Pressesprecherin Susanne Schwab derzeit über eine Ausschreibung mit zwei Losen: Das Sommerlos zielt auf eine landwirtschaftliche Verwertung ab, beim Winterlos geht es um Kompostierung und thermische Verwertung.Der Zweckverband zur Abwasserbeseitigung der Stadt Amberg und der Gemeinde Kümmersbruck, der die Theuerner Anlage betreibt, ist seinerseits Mitglied des Zweckverbands thermische Klärschlammverwertung Schwandorf (ZTKS). Das heißt, dass künftig der Theuerner Klärschlamm in die auf dem Gelände des Zweckverbands Müllverwertung Schwandorf geplante Klärschlammtrocknungsanlage gehen kann. Sie soll Ende 2018 in Betrieb gehen und nutzt die Abwärme des Müllkraftwerks. Der getrocknete Schlamm wird allerdings nicht dort verbrannt, sondern im Zementwerk in Burglengenfeld.Im Landkreis Amberg-Sulzbach gibt es nach Zahlen des Landratsamtes von 2015 insgesamt 49 kommunale Kläranlagen. Neue Möglichkeiten des Umgangs mit Klärschlamm - also etwa die Trocknung als Vorstufe der thermischen Verwertung - dürften hier für alle Verantwortlichen interessant sein. Denn die jüngst verabschiedete Novelle der Klärschlammverordnung sieht vor, den Einsatz dieses Stoffes als Dünger auf landwirtschaftlichen Flächen deutlich zu reduzieren und die Rückgewinnung von Phosphor und anderen Nährstoffen zu steigern.