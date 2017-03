Amberg-Sulzbach. Das Unternehmen Hardy Barth in Schwend produziert seit über 15 Jahren zukunftsweisende Produkte für Elektro, Energie und EDV. Die CSU-Kreistagsfraktion informierte sich bei einer Fraktionssitzung über den Betrieb.

Geschäftsführer Hardy Barth stellte die Firma vor. Diese hat inzwischen 25 Mitarbeiter und mit dem Bereich Elektromobilität, fokussiert auf die Nutzung von Elektrofahrzeugen unter Nachhaltigkeitsaspekten, ein neues Aushängeschild. Das neueste High-Tech-Produkt ist eine eigens entwickelte intelligente Ladesäule. Diese helfe dabei, "Elektroautos ökologisch zu laden und den Eigenverbrauch zu optimieren". Kreisrat Markus Dollacker war begeistert: "Stromzukauf kann damit langfristig vermieden werden, da der Strom für die Ladestation direkt von der eigenen Photovoltaik-Anlage kommt." Mehrere solcher Säulen stehen bereits im Landkreis, etwa im Innenhof des Landratsamtes, am Staatlichen Bauamt und an der Sozialstation in Sulzbach-Rosenberg. Barth machte deutlich: "Bei Photovoltaik und Elektromobilität geht es um mehr als Rendite. Vor dem Hintergrund der Klimaerwärmung und der steigenden Abhängigkeit von Stromimporten sind sie wichtige Schritte für die Umwelt und die Grundlage für eine bessere Welt ohne Kriege um Rohstoffe."