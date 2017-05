Die CSU mache sich über die Menschen und deren Sorgen Gedanken, betonte Kreisvorsitzender Harald Schwartz. Das habe sich in den Kommunalwahlen niedergeschlagen: Im Landkreis stelle seine Partei in 16 von 27 Gemeinden den Bürgermeister. Schwartz hat selbst ganz aktuell auch einen Wahlerfolg verbucht.

In München gut vertreten

Leere Worthülsen

Neuer Vorstand Einen neuen Vorstand hat der CSU-Kreisverband Amberg-Sulzbach gewählt: Vorsitzender Harald Schwartz (Kümmersbruck); stellvertretende Vorsitzende Peter Achatzi (Neukirchen), Peter Braun (Schmidmühlen), Monika Breunig (Kastl), Patrick Fröhlich (Sulzbach-Rosenberg); Schatzmeister Alois Schwanzl (Kümmersbruck), Hans-Jürgen Schönberger (Hirschau); Schriftführer Barbara Gerl (Freudenberg), Markus Nagler (Schnaittenbach); Beisitzer Hermann Böhm (Poppenricht), Georg Götz und Markus Graf (beide Hahnbach), Markus Graf (Schönlind), Günther Koller (Sulzbach-Rosenberg), Achim Kuchenbecker (Ursensollen), Peter Mauritz (Edelsfeld), Michael Mertel (Ursulapoppenricht), Siegfried Neukam (Auerbach), Markus Rösch (Gebenbach), Birgit Singer-Grimm (Kümmersbruck), Erika Urban (Freihung), Lydia Zahner (Etzelwang) Sebastian Zeisig (Birgland); Revisoren Inge Bauer (Sulzbach-Rosenberg) und Florian Junkes (Hohenburg).

Paulsdorf. Der CSU-Kreisvorsitzende Amberg-Sulzbach wurde am Montag bei der Kreisvertreterversammlung im Landhotel Aschenbrenner in Paulsdorf mit großer Mehrheit im Amt bestätigt. Schwartz nutzte die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen, dass die CSU im Landkreis gut aufgestellt sei. Er verwies auf 31 Neumitglieder alleine in diesem Jahr sowie auf acht neue Ortsverbände der Jungen Union im CSU-Kreisverband. Und er sei zuversichtlich, dass "wir auch weiterhin wachsen werden".Der örtliche CSU-Ortsverbandsvorsitzende Theo Flierl meinte, in der Gemeinde Freudenberg könne Bürgermeister Alwin Märkl mit einer satten Mehrheit gute Kommunalpolitik leisten.Die Oberpfälzer CSU sei mit Ministerin Emilia Müller und Staatssekretär Albert Füracker gut in München vertreten, unterstrich Schwartz. Dem CSU-Kreisverband Amberg-Sulzbach gehören fast 2100 Mitglieder an. Auch 2017 werde man im Landkreis weiter wachsen und sich als lebendiger Kreisverband darstellen, ist der Vorsitzende zuversichtlich.Basis seien dabei die Orts- und Kreisverbände sowie die Arbeitskreise. Der Politikwechsel, den die Kümmersbrucker CSU mit ihrem Bürgermeister Roland Strehl geschafft habe, müsse auch in andern Kommunen möglich sein.Zur Bundespolitik merkte der Kreisvorsitzende an, dass SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz nur leere Worthülsen und Widersprüche von sich gegeben habe. Daher auch die Wahlerfolge der Union im Saarland, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen.Die aktuellen Meinungsumfragen ließen einen klaren Trend für die Unionsparteien erkennen, sollten aber nicht zu Überheblichkeit und Übermut verleiten, mahnte Schwartz an. Bayern erlebe seit Jahren ein anhaltendes Konjunkturhoch, das gesunden Unternehmen und den politischen Rahmenbedingungen zu verdanken sei. Während weltweit einzelne Politiker nicht mehr kalkulierbar seien, könnten sich die Bürger auf ihre CSU-Politiker in Bayern und der Region verlassen. (Hintergrund)