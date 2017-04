Dass die Walter-Höllerer-Realschule generalsaniert werden muss, war im Kreisausschuss nicht umstritten. Selbst wenn das insgesamt knapp 20 Millionen Euro kostet. Aber ein Detail bei der Gestaltung des Innenhofs sorgte für Gesprächsbedarf.

Sonst 30 Millionen Kosten

Zeitdruck bei Entscheidung

Mit Fernwärme

Der Zeitplan Für den Bauabschnitt I - die Sanierung des Altbaus - ist die Zeit von Sommer 2018 bis Frühjahr 2020 vorgesehen. Das geht aber nur so schnell, wenn die Klassenzimmer ausgelagert werden. Sie kommen deshalb in ein provisorisches Containergebäude auf dem Sportplatz. Dafür fallen Kosten von rund 500 000 Euro an, die nicht förderfähig sind. An FAG-Förderung erwartet der Landkreis für die Baumaßnahme insgesamt eine Summe von etwa 7,7 Millionen Euro.



Die Generalsanierung der Dreifachsporthalle firmiert als Bauabschnitt II und soll von Sommer 2019 bis Sommer 2020 erfolgen. Die Sanierung der Außenanlagen und des Allwetterplatzes ist dann von Frühjahr 2020 bis Winter 2020 vorgesehen. (ll)

Wir dürfen die Finanzen nicht aus den Augen verlieren. Josef Reindl (CSU) meinte, dass die Ästhetik nicht allein entscheidend sein kann

Amberg-Sulzbach. 2018 soll die Generalsanierung des dann ziemlich genau 50 Jahre zählenden Altbaus sowie der Schulsporthalle beginnen. Der Anbau aus dem Jahr 2005 bleibt also außen vor. Einzelheiten stellte am Montag im Kreisausschuss Architekt Michael Harlander von dem mit der Vorentwurfsplanung beauftragten Büro Coplan AG aus Eggenfelden vor. Dessen Vorstellungen fußen auf dem Raumprogramm der Regierung der Oberpfalz, das langfristig von 620 Schülern in 24 Klassen sowie von 30 Sportklassen ausgeht. Aktuell hat die Höllerer-Realschule 728 Schüler.Die Generalsanierung gilt trotz Kosten von 19,85 Millionen Euro als die im Vergleich mit einem Ersatzneubau wesentlich günstigere Variante. Für diesen Fall war von rund 30 Millionen Euro die Rede. Zudem stünde der Schule bei einem Ersatzneubau statt der Dreifachsporthalle nur noch eine zweifache zu, während in der gewählten Form die Dreifachhalle saniert wird und erhalten bleibt.Allerdings mussten sich die Planer etwas einfallen lassen, um unter dem Vorzeichen der Sanierung Flächen für den offenen Ganztagsbereich zu schaffen. Ihre Lösung: Der Innenhof wird überdacht und ist danach eine Art Innenraum, der die Mensa ebenso wie die Essensausgabe aufnehmen kann und zudem für den Aufenthalt am Nachmittag zu nutzen ist. Außerdem bringt das energetische Vorteile.Kritische Nachfragen gab es allerdings zu drei (Ausweich-)Räumen, die auf verschiedenen Ebenen in den Innenhof ragen. Richard Gaßner (SPD) vermutete geringere Kosten, wenn diese drei quaderförmigen Zimmer nicht gegeneinander versetzt würden, sondern aufeinander stünden. Er wollte die Kosten für beide Varianten dargestellt haben. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder schloss sich seiner Meinung an, selbst wenn die versetzte Version allen als die gefälligere erschien. "Wir dürfen die Finanzen nicht aus den Augen verlieren", plädierte Josef Reindl (CSU) für eine Berechnung der unterschiedlichen Bausummen.Da aber die Verwaltung mahnte, ein schneller Entschluss sei unabdingbar, wenn man tatsächlich im Sommer 2018 mit der Generalsanierung beginnen wolle, traf das Gremium einstimmig eine Grundsatzentscheidung pro Sanierung, "wobei über die Architektur des Innenhofs nach Vorlage der zu vergleichenden Kosten ein gesonderter Beschluss gefasst wird". Diese Berechnung soll nach Möglichkeit bereits bei der Sitzung des Kreistags am kommenden Montag vorliegen.Die Sporthalle wird zugleich als Mehrzweckhalle ausgelegt, die rund 400 Menschen fassen kann. Sie erhält barrierefreie Umkleiden und WC-Bereiche im Hauptgebäude, die durch einen Übergang mit der Halle verbunden sind. Dafür werden an dieser Stelle die desolaten Garagen abgerissen. Das gleiche Schicksal ereilt das schon recht abgewirtschaftete kleine Containergebäude auf dem Pausenhof im Süden.Für die sanierte Schule ist der Anschluss ans Fernwärmenetz geplant, zudem eine zentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung und auf dem Dach eine Photovoltaik-Anlage in der Leistungs-Größenordnung des Eigenbedarfs (30 kWp).