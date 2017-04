Kleinere Fraktionen hatten in den vergangenen Jahren den Kreishaushalt auch schon mal abgelehnt. Heuer gingen im Kreisausschuss alle Finger hoch, als Landrat Richard Reisinger die Ja-Stimmen abfragte. Wer kritische Worte suchte, musste genau hinhören.

Haushalt 2017 Die nackten Zahlen



(alle Angaben in Millionen Euro)



Gesamthaushalt 118,97



Verwaltungshaushalt 103,95



Vermögenshaushalt 15,02



Nettoneuverschuldung 0,47



Verschuldung zum 31. Dezember 2017 4,72



(also pro Kopf 45 Euro)



Zitate



"Ich bitte, die Kreisstraßen nicht zu vergessen."



Stefan Braun (CSU)



"Wir stehen zu unseren Krankenhaus-Standorten Sulzbach-Rosenberg und Auerbach."



Winfried Franz (SPD)



"Wir sanieren fast alle landkreiseigenen Schulgebäude - nach 50-jähriger Nutzung - nun gleichzeitig. Es ist unseren Gemeinden nicht zuzumuten, einen Sanierungsstau des Landkreises, der auf rund 60 Millionen Euro zu beziffern ist, in diesem kurzen Zeitraum gänzlich zu schultern."



Peter Dotzler (FW)



"Investitionen in Bildung und Gesundheit - das ist ein guter Weg."



Karl-Heinz Herbst (Grüne)



"Es ist positiv, dass die Rücklagen zwar abgeschmolzen wurden, dass aber noch genügend da ist, um weiterhin handlungsfähig zu bleiben."



Josef Flierl (Fraktionsgemeinschaft)



"Das Budget, das der Zweckverband Berufsschulen auf der Grundlage der Schülerzahlen errechnet, ist für einen geordneten Schulbetrieb in Sulzbach-Rosenberg nicht ausreichend. Es mag für eine sanierte Schule wie in Amberg auskömmlich sein, nicht aber, wenn ein Großteil des Schulhaushaltes für Wartungs- und Reparaturarbeiten ausgegeben werden muss."



Michael Birner (ÖDP)

Amberg-Sulzbach. Zum Beispiel bei Peter Dotzler. Der Sprecher der FW-Fraktion sah eine Pro-Kopf-Verschuldung von derzeit 41 Euro (rund 200 Euro unter dem Landesdurchschnitt) als Signal, über mehr Schulden nachzudenken. Schließlich sei das Geld jetzt fast zinsfrei zu haben. Und wenn der Landkreis seine Ausgaben weniger über die Kreisumlage finanziere, dafür mehr über Kredite, erlaube das den Kommunen, ihre jeweiligen Haushalte zu sanieren. "Die weisen nämlich sogar auf Bezirksebene eine überdurchschnittliche Verschuldung auf."Der Landrat hielt Dotzler entgegen, im vergangenen Jahr hätten im Landkreis mit Ausnahme von zwei Kommunen alle ihre Verschuldung abbauen können. "Insofern bewegen wir uns da etwa im Gleichklang."Dass Schloss Theuern ("es dient unseren Gemeinden überhaupt nicht") ein Lieblingsthema von Peter Dotzler ist, wissen seine Kollegen seit langem. Als er deshalb jetzt forderte, die dort anstehende Sanierung mit Kosten von sechs Millionen Euro möge man doch bitte so finanzieren, dass sie kostenneutral für die Kreisumlage bleibe, konnte es nicht überraschen, dass Josef Flierl darauf vorbereitet war. Er stellte die mehr als vier Millionen Euro, die Kümmersbruck als Kreisumlage zahle, den gut 350 000 Euro gegenüber, die Dotzlers Gemeinde Gebenbach leiste. Das sollte wohl heißen: Bei dieser eher geringen Summe sei die Aufregung über das von vielen Bürgern geschätzte Kulturschloss Theuern nicht recht nachvollziehbar.Bei einem der anderen Themen, die Flierl ansprach - "wir wollen unsere Krankenhäuser in öffentlicher Trägerschaft belassen, keinesfalls sollen sie privatisiert werden" -, stimmten alle Redner überein. Winfried Franz (SPD) erwähnte dabei die Entwicklung im benachbarten Hersbruck, wo das Krankenhaus in vier bis fünf Jahren geschlossen werden soll. Umso mehr müsse man alle Möglichkeiten nutzen, das eigene Kommunalunternehmen Krankenhäuser nachhaltig zu stabilisieren.Dieses Ziel ist den Kreisräten auch einiges an Geld wert. Etwa die 2,1 Millionen Euro an Verlustausgleich des Kommunalunternehmens für das Jahr 2016, die Kämmerer Anton Weber in den Erläuterungen zum Haushalt anführte (das sind 650 000 Euro weniger, als ursprünglich eingeplant war). Oder die 2,15 Millionen, die im Haushaltsplan 2017 als Zuweisungen an das Kommunalunternehmen für nicht förderfähige Investitionen stehen. Es geht dabei um ein OP-Modulgebäude. Mit dieser Methode hat man schon in der Vergangenheit gute Erfahrungen gemacht, wie Stefan Braun (CSU) bestätigte: "Das mit den OP-Modulen war der richtige Weg."Der Hebesatz für die Kreisumlage blieb bei 44 Prozent, durch die gestiegene Umlagekraft erhält der Landkreis von den Gemeinden dennoch 1,65 Millionen Euro mehr. An den Bezirk muss er - bei ebenfalls unverändertem Hebesatz - knapp 700 000 Euro mehr an Bezirksumlage überweisen.