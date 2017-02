Die Freien Wähler haben ihren Direktkandidaten für die Bundestagswahl gekürt: Es ist Manuel Werthner, der Kreisvorsitzende der Jungen Freien Wähler aus Amberg. Er wurde am Montagabend in der Wallfahrtsgaststätte auf dem Habsberg mit großer Mehrheit auf den Schild gehoben.

Nicht nur "meckern"

Eigenständig denken lernen

Amberg-Sulzbach. Von 23 anwesenden Wahlberechtigten aus den Kreisen Amberg-Sulzbach und Neumarkt entschieden sich 21 für ihn. Insgesamt waren laut Presseinformation aber rund 50 Besucher gekommen, um die Kandidatenkür mitzuerleben und die erste Rede des 27-Jährigen in seiner neuen Funktion im Bundestagswahlkreis 232 zu hören.Als "Glücksfall" bezeichneten die beiden Kreisvorsitzenden von Amberg-Sulzbach und Neumarkt, Albert Geitner beziehungsweise Günter Müller, laut Mitteilung "diesen dynamischen und zielstrebigen Kandidaten aus den eigenen Reihen". Schon bei den Jungen FW gilt er nach ihren Worten als "zuverlässig, sachorientiert und geerdet". Beruflich sei Manuel Werthner als Maschinenbau-Konstrukteur selbstständig tätig."Nur meckern und nicht versuchen, selbst etwas zu bewegen, widerspricht sich", nannte der 27-Jährige als ersten Beweggrund für seine Kandidatur. In seiner Antrittsrede streifte er die Themenfelder der "gelebten Regionalität, der Energiewirtschaft, die Stärkung des Handwerks, den Fachkräftemangel, die innere Sicherheit sowie Bildung und Aufklärung", heißt es in der Mitteilung.Demnach brach Werthner auch eine Lanze für die aus seiner Sicht nicht gegebene Wertschätzung handwerklicher Berufe sowie fürs Wirken der Pflegekräfte in den sozialen Berufen. "Ein Land kann noch so sehr IT- und Industrie-Standort sein, ohne Handwerk kann kein Land existieren", meinte der 27-Jährige, der sich auch mit dem Thema Stromtrassen beschäftigte: "Wenn ich mir anschaue, dass unser Norden anscheinend planlos mit Windkrafträdern zugepflastert wird, weil es gerade im Trend ist, zeugt das wieder einmal von einer Politik ohne Weitsicht. Wenn es dann notwendig ist, diesen Strom mit Trassen in den Süden zu befördern, die die Natur verschandeln und beeinträchtigen, die eine unglaubliche Abhängigkeit schaffen, ein potenzielles Ziel für Anschläge darstellen und nur den Großkonzernen zu noch größeren Gewinnen verhelfen, dann kann mir keiner erzählen, dass das Politik im Sinne der Bürger ist."Zum Thema Bildung meinte Werthner, dass Grundwissen und Sprachen ein wichtiger Bestandteil seien, ebenso Naturwissenschaften wie Mathematik, Physik oder Chemie. "Jedoch sehe ich einen weiteren Fokus auf Fächern, die die Schüler mehr auf das wirkliche Leben vorbereiten und einem später weiterhelfen. Die Welt hat sich gewandelt und das Schulsystem hängt hier eindeutig hinterher."Medienkompetenz, Dinge zu hinterfragen und sich sein eigenes Urteil zu bilden, anstatt vieles blind zu glauben, samt der Überlegung, wie man sich in der Gesellschaft engagieren kann - das alles kommt zu kurz, kritisierte Werthner. Seine Forderung: "Die Schule muss einen Grundstein für eigenständiges Denken legen und keine Denkmuster vorgeben."