Amberg-Sulzbach. Arbeitnehmer können sich für Jugendarbeit beruflich freistellen lassen. Darauf macht der Kreisjugendring (KJR) aufmerksam. Das "Gesetz zur Freistellung von Arbeitnehmern zum Zwecke der Jugendarbeit wurde überarbeitet und beschlossen", es sei seit 1. April in Kraft, betont der Verband in einer Presseinfo. Der KJR erklärt darin auch, was im Gesetz steckt:

Es gilt für ehrenamtliche Jugendleiter, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis stehen, für Beamte und Personen in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis. Schüler können von ihren Schulleitungen beurlaubt werden, das Gesetz findet hier allerdings keine Anwendung. Das Kultusministerium steht derartigen Beurlaubungen aber positiv gegenüber, solange keine schwerwiegenden schulischen Gründe dagegen sprechen.Mit der Neufassung ist die Freistellung nicht mehr nur tageweise möglich. Insgesamt kann sie für maximal zwölf Veranstaltungen pro Jahr gewährt werden. Möglich ist ein Zeitraum, der dem Dreifachen der regelmäßigen Wochenarbeitszeit entspricht.Den Antrag stellt die Jugendorganisation, für deren Maßnahme der Jugendleiter aktiv ist. Der Bayerische Jugendring stellt einen Vordruck zur Verfügung, der mindestens vier Wochen vor dem beantragten Zeitraum beim Arbeitgeber vorliegen muss.Er gilt als bewilligt, wenn ihn der Arbeitgeber nicht spätestens zwei Wochen vor dem beantragten Zeitraum in Textform ablehnt. Dies ist eine Neuerung und kommt den Arbeitnehmern entgegen. Eine Ablehnung ist nur möglich, wenn es dafür dringende betriebliche Gründe gibt. Für den Arbeitnehmer dürfen weder aus der Genehmigung noch aus der Ablehnung Nachteile im Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis entstehen. Eine Lohnfortzahlung liegt im Ermessen der Arbeitgeber. In der Regel wird die Freistellungsphase nicht vergütet.Der KJR gibt unter 09661/75 28 20 Antworten. Infos sind auch im Internet ( www.kjr-as.de) zu finden.