Nachdem der Haushalt für den Landkreis für 2017 im Kreisausschuss schon einstimmig angenommen worden war, wundert es nicht, dass der Kreistag in seiner Sitzung am Montag dem folgte. Einzig Nuancen unterschieden die Ausführungen der einzelnen Fraktionen.

Rechnerisch schuldenfrei

Sehr große Verpflichtung

Nur eine einzige Wortmeldung Geradezu exemplarisch für die Haltung zur Kreisumlage - je nach Status - war die Aussage der Grünen Marianne Mimler-Hofmann: "Die Fraktionsmitglieder, die auch in einem Gemeinderat sitzen, hätten sie lieber gesenkt. Die anderen hingegen wollten sie gerne anheben."



Trotzdem standen auch die Grünen dem Etat grundsätzlich positiv gegenüber - allein bei den Infrastruktur-Projekten möge doch bitte etwas genauer hingeschaut werden. "Denn wer Straßen sät, wird Verkehr ernten." Sorge bereiten ihr auch die stetig steigenden Kosten der Jugendhilfe. "Immer mehr Eltern sind mit der Erziehung ihrer Kinder überfordert und brauchen Hilfe", so ihre Einschätzung. Blieb noch die ÖDP in Person von Michael Birner. Die in den kommenden Jahren anliegenden Investitionen, so seine Rechnung, ließen eigentlich nur einen Schluss zu: "Das bedeutet, dass die Rücklagen aufgezehrt werden und die Kreisumlage erheblich ansteigen muss, wenn wir weiter einen schuldenfreien Haushalt anstreben."



Dass das nur sehr schwer möglich sei, das betonte Peter Braun (CSU) in der einzigen Wortmeldung. "Die 27 Kreisgemeinden haben derzeit gemeinsam 142 Millionen Euro Schulden", sagte er. Das gehe an die Belastungsgrenze. Aber: "Wir stehen zu den Einrichtung des Landkreises - aber bezahlen müssen das alles größtenteils die Kommunen." Gegen die Stimme von Stefan Lindenberger (Grüne) gab der Kreistag dem Haushalt für 2017 Grünes Licht. (ass)

Amberg-Sulzbach. Nachdem die Kreisumlage der Tropf ist, an dem ein Landkreis finanziell nun mal am meisten hängt, spielte deren Höhe am Montag auch die herausragende Rolle. Bei 44 Prozent liegt sie bisher, Kreiskämmerer Anton Weber hat diese Marke in seinem Ansatz für 2017 unverändert gelassen. Zur Deckung benötigt er - zumindest in seinem Entwurf - eine Nettoneuverschuldung von rund einer halben Million Euro plus eine leichte Abschmelzung der Rücklagen, die sich danach aber immer noch im Bereich von zehn Millionen Euro bewegen.Stefan Braun (CSU) zeigte sich entsprechend einverstanden mit dem Etat, vertrauend allerdings darauf, dass auch schon für 2016 eine Neuverschuldung eingeplant gewesen war, die dann nicht umgesetzt werden musste. Stelle man der Gesamtverschuldung des Landkreises (rund 4,72 Millionen Euro) die Rücklagen gegenüber, dann sei man rechnerisch sogar schuldenfrei. "Daher halte ich die Erhöhung der Kreisumlage auch nicht für nötig." Dem stimmt auch Winfried Franz für die SPD zu. Wie Braun in Kastl ist Franz Bürgermeister von Neukirchen und schon von daher erpicht darauf, möglichst wenig Geld an den Kreis weitergeben zu müssen, um den eigenen Haushalt in Schwarzen Zahlen zu halten."Die Kreisumlage bleibt die Stellschraube", so Franz, der sich darüber hinaus vehement für den Verbleib der beiden Krankenhäuser in der Trägerschaft des Landkreises aussprach. Angesichts des Negativbeispiels Hersbruck vor der eigenen Haustür sagte Franz: "Keine Experimente mit freien Trägern." Für die Freien Wähler machte Peter Dotzler eine ganz andere Rechnung auf. 2017 entspreche der Hebesatz von 44 Prozent für die Kreisumlage in Geld einer Summe von 42,5 Millionen Euro, die von den 27 Landkreisgemeinden aufzubringen sei. "Im Jahr 2007 lag der Hebesatz bei 47,7 Prozent und die gesamte Kreisumlage betrug 28,1 Millionen Euro." Sein Fazit: Der Landkreis möge sich doch lieber auf dem Kreditmarkt mit seinen sehr guten Bedingungen bedienen und die Kommunen bitteschön weniger zur Kasse bitten. "Man kann sagen, dass der Landkreis von den Gemeinden finanziell auf Rosen gebettet wird."Für FWS/FDP merkte Martin Pöllath an, dass sich die Investitionskosten des Kreises für 2017 bis 2020 auf rund 62 Millionen Euro belaufen - eine sehr große Verpflichtung für die Zukunft. Die Investitionen in die Krankenhäuser würden den Etat sogar bis in die 20er Jahre hinein belasten, so seine Prognose, verbunden in seiner Eigenschaft als Arzt, diese nicht den Privaten zu überlassen. "Denn das würde wegen der dort zu erzielenden Rendite unweigerlich zu mehr Operationen führen." Sein Fazit in Sachen Kreisumlage: Man müsse wohl künftig mit einem Anstieg rechnen.